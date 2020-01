Tijdlijn - Alles wat je moet weten over het Belgische modehuis Natan

Modehuis Natan gaat een tweede landsgrens over. Nadat het modehuis zich al in Nederland vestigde, gaat het nu zuidelijker. Het Belgische couturehuis strijkt neer in Parijs.

Modehuis Natan, geleid door ontwerper Edouard Vermeulen is al jaren een favoriet bij vele koninklijke families. Onder de clientèle van het modehuis bevinden zich inmiddels leden uit de koninklijke families van België, Nederland, Zweden en Luxemburg.

Ter ere van de expansie van Natan naar Frankrijk, duikt FashionUnited dieper in de geschiedenis van het merk. Van de oprichting door Paul Natan in 1930 tot de ontwerpen voor het Olympische team en de show op Amsterdam Fashion Week in september 2019.

De geschiedenis en ontwikkeling van Belgische modehuis Natan

Dit artikel is tot stand gekomen met hulp van Esmee Blaazer, Caitlyn Terra en input van Natan Couture.

Beeld: Natan Couture