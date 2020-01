Natan gaat een winkel openen in Parijs

Het Belgische modehuis Natan opent 20 januari een winkel in Parijs. Dat kondigt het bedrijf aan in een persbericht. Natan strijkt neer op 71 rue des Saints-Pères.

Natan werd in 1930 opgericht door couturier Paul Natan en staat sinds 1983 onder leiding van Edouard Vermeulen. De ontwerpen van Vermeulen zijn geliefd onder internationale royals, onder wie de Belgische koningin Mathilde en de Nederlandse koningin Máxima. Natan heeft momenteel zeven winkels. Zes in thuisland België en een in Amsterdam, Nederland.

In februari is in de Amsterdamse conceptstore X Bank de eerste Nederlandse editie van Natan Collective te zien . Het project is een samenwerking tussen het Belgische couturehuis en een zestal opkomende Nederlandse fotografen, die de opdracht kregen om een couturelook van Natan op eigen wijze in beeld te brengen. Het resultaat wordt zes weken lang in X Bank getoond.