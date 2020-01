Natan Collective vanaf februari te zien in X Bank

Vanaf 6 februari presenteert de Amsterdamse conceptstore X Bank de eerste Nederlandse editie van Natan Collective. Dat meldt Natan via een persbericht. Het project is een samenwerking tussen het Belgische couturehuis en een zestal opkomende Nederlandse fotografen, die de opdracht kregen om een couturelook van Natan op eigen wijze in beeld te brengen. Het resultaat wordt zes weken lang in X Bank getoond.

Natan Collective is een initiatief van Edouard Vermeulen, creatief directeur van Natan. Bij elke editie worden opkomende kunstenaars in de arm genomen, steeds uit andere disciplines. Inmiddels zijn er al drie Belgische edities achter de rug. Nu komt er dus een vierde in Nederland. “Elke keer als ik Nederland bezoek ben ik overweldigd door het grote aanbod aan jonge kunstenaars en creatives”, vertelt Vermeulen in het persbericht. “Het verheugt me dan ook om hier een Natan Collective te kunnen organiseren.”

Natan heeft samen met agentschap Initials L.A. zes beginnende Nederlandse fotografen geselecteerd om de couturelooks te interpreteren: Lisette Appeldorn, Debbie Trouerbach, Myrthe Giesbers, Alexander Sporre, Chloe Leenheer en Tarona. Een jury zal hun werk beoordelen en uit de zes een winnaar kiezen, de een geldprijs ontvangt om zijn of haar talent verder te ontwikkelen.

Natan werd in 1930 opgericht door couturier Paul Natan en staat sinds 1983 onder leiding van Vermeulen. De ontwerpen van Vermeulen zijn geliefd onder internationale royals, onder wie de Belgische koningin Mathilde en de Nederlandse koningin Máxima.