Tijdschrift Avant Garde opnieuw gelanceerd

Het Nederlandse modetijdschrift Avant Garde verschijnt na vijftien jaar opnieuw. Niet maandelijks, zoals vroeger, maar twee keer per jaar als superdikke mannen- en vrouwenuitgave van meer dan 300 pagina's. De officiële lancering staat gepland voor 17 oktober as.

Hoofdredacteur Bastiaan van Schaik, die in het verleden als hoofd mode bij Avant Garde betrokken was, wil dat zijn nieuwe blad voor opschudding zorgt. “Het is allemaal zo vreselijk braaf geworden,” zegt hij in het persbericht. Uitgever Floris Müller van PBQ Media lanceerde eerder de Nederlandse uitgave van modeblad Numéro. Naast het tijdschrift en een online platform wil Avant Garde grote evenementen organiseren.

De nieuwe Avant Garde is 360 pagina’s dik en brengt behalve mode en verhalen over kunst en design ook veel achtergronden op het gebied van lifestyle, politiek en reizen. “Alles wat met smaak te maken heeft”, aldus Van Schaik. Het blad kost 11,99 euro.

AI cover

Kunstfotograaf Bastiaan Woudt maakte drie verschillende covers en gebruikte daarvoor AI in combinatie met bestaande fotografie van zijn hand.