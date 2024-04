Dit wordt het modenieuws van week 15 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 15. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 8 april tot en met zondag 14 april 2024.

De toekomst van de detailhandel: Belangrijke inzichten voor 2024

Van de bruisende gangpaden van fysieke winkels, nu gevuld met "ervaringsgerichte winkelervaringen", tot de snel veranderende landschappen van online handel, met een steeds groter aantal pure players en discounters die hun intrede doen in het spel, wat zijn de nieuwste trends die consumentengoederen en de detailhandel vormgeven? Zullen de schommelende inflatiecijfers de gewoonten van de consument blijven beïnvloeden? Hoe zal de retailstrategie reageren op deze aanpassingen? De Economist Intelligence Unit (EIU, de onderzoeks- en analysedivisie van de Economist Group) neemt een kijkje in de toekomst van de detailhandel met belangrijke inzichten voor 2024.

Wat u kunt verwachten van de herziening van regels omtrent textiellabels

Textiel speelt vanwege de praktische kwaliteiten en visuele aantrekkingskracht textiel een cruciale rol in het dagelijks leven van elke burger. Het wetgevingskader is een sleutelfactor bij het bevorderen van de inspanningen van de Europese Unie op het gebied van de circulaire economie. Om deze redenen overweegt de Europese Commissie een herziening van de huidige Europese wetgeving met betrekking tot textieletikettering. Op basis van de textielagenda van de EU moeten alle textielproducten die op de EU-markt worden gebracht, streven naar duurzaamheid, recycleerbaarheid en herstelbaarheid. Houd de website in de gaten ontdek wat u kunt verwachten omtrent textiellabels.

Aaron Esh reflecteert op de huidige ontwerpers-landschap en de modeweek in Londen

Eerder dit jaar stond Aaron Esh voor de tweede keer in zijn carrière op de catwalk van London Fashion Week. De collectie, bestaande uit herfst- en winteritems voor de Londense elite, verscheen in eerste instantie als een directe verkenning van het alledaagse leven van de stad, weerspiegeld in een ingetogen kleurenpalet en architectonische vormen. Maar bij nadere beschouwing wordt het duidelijk dat Parijs in de jaren vijftig feitelijk de kern van zijn inspiratie vormde.

Item van de week: De cowboyhoed

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: De cowboyhoed.