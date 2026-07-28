Tokyo Fashion Week: Europese debuten en Meta-brillen tijdens SS27

Rakuten Fashion Week Tokyo vindt plaats van 31 augustus tot en met 5 september met 28 bevestigde collecties voor het lente/zomer 2027-seizoen.

Het programma omvat 25 officiële designershows, waaronder vier debuten, en drie zogenaamde ‘Partnership-shows’, waarbij bonden en organisaties merken uit verschillende landen samenbrengen. Inclusief de Partnership-shows zijn er negen buitenlandse collecties. Een ander merk presenteert via het Rakuten-project ‘by R’. De hoofdlocatie blijft het winkelcentrum Shibuya Hikarie, aangevuld met eigen locaties van de merken, zo meldt de Japan Fashion Week Organization dinsdag.

De modeweek volgt op het twintigjarig bestaan van de organisatie, dat in september vorig jaar werd gevierd. De organisatie wil zich verder positioneren als een platform voor Japanse ontwerpers en de samenwerking met internationale mode-evenementen versterken. Omdat presentatievormen internationaal diversifiëren, richt Tokio zich dit seizoen op een mix van verschillende formaten, met de nadruk op fysieke shows.

Twee Europese ontwerpers in Tokio

Twee Europese merken presenteren voor het eerst in Tokio. Het Spaanse merk Sonia Carrasco presenteert in de Hikarie Hall A, terwijl de Franse ontwerper Anthony Calydon een eigen locatie heeft. Beide shows zijn het resultaat van de samenwerking tussen de Japan Fashion Week Organization en de Run x Andam Fashion Awards Paris. Calydon ontving dit jaar de Andam Pierre Bergé Prize. Uit Azië debuteren onder andere Charinyeh uit Taiwan en presenteert Whitenook uit China, na een eerdere Partnership-show, nu een officiële designershow. Ook Wisharawish uit Thailand is aanwezig.

Van Japanse zijde opent Yoshiokubo het seizoen. Soduk keert voor het eerst terug sinds lente/zomer 2023, Megmiurawardrobe sinds herfst/winter 2023 en Yukihero Pro-Wrestling sinds herfst/winter 2019. Na eerdere digitale presentaties toont Keikonishiyama voor het eerst een fysieke show. Daarnaast zijn vijf voormalige winnaars van de Tokyo Fashion Award vertegenwoordigd: Anna Choi, Kakan, Pillings, RequaL≡ en Yushokobayashi.

Bij de JFW Next Brand Award 2027 blijft de hoofdprijs onuitgereikt. De jury en de organisatie zien potentieel bij de finalisten op het gebied van kwaliteit, originaliteit en financiële draagkracht, maar vinden hen nog niet klaar voor de prijs en een eigen show. De organisatie kondigt een fundamentele herziening van de betekenis en opzet van de prijs aan. Aan het einde van de modeweek worden de winnaars van de Tokyo Fashion Award 2027 en de Fashion Prize of Tokyo 2027 bekendgemaakt.

Rondom de modeweek vinden diverse branche-evenementen plaats. De showroom van de Run x Andam Fashion Awards Paris opent in Shibuya Hikarie, waar het Taiwanese merk C Jean een presentatie en tentoonstelling houdt. De inkoopbeurs Tranoï Tokio volgt voor de vijfde keer op 9 en 10 september in het Yoyogi National Stadium, voor het eerst vergezeld door een ‘Edition 0’ van Denim Première Vision in Tokio.

Voor de eigen verslaggeving maakt de organisatie dit seizoen gebruik van AI-brillen van mediapartner Meta. Omdat de brillen handsfree fotograferen en filmen, worden hiermee opnames gemaakt van de shows en vanuit de normaal gesproken moeilijk toegankelijke backstage-ruimtes. Deze beelden, vastgelegd vanuit een eerstepersoonsperspectief, worden verspreid via de officiële socialemediakanalen van de modeweek.

Uit het Duitstalige gebied reist de Berlijnse retailer Andreas Murkudis als officieel gesponsorde gast. Zijn multibrand-store in Berlijn-Tiergarten viert in 2027 zijn vijfentwintigjarig bestaan. Het programma voor internationale inkopers omvat verder Mario de Angelis, inkoper voor het concept Macondo in Verona, en Hyeongwoo Peter Lim van de winkel Beaker in Seoul.

Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van AI.