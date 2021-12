Top 10 mannelijke modellen op de catwalks van 2021

De FW22 herenmodeweken gaan volgende maand van start. FashionUnited brengt u een overzicht van de top 10 modellen die u zomaar zo kunnen spotten op de catwalks.

1. Babacar N'doye

Givenchy SS22/Catwalk Pictures

Nationaliteit: Brits

Agentschap: Elite World

Instagram: @thankyoubabacar: Aantal volgers: 3K

Recente campagnes en editorials: Boss FW21; Cos SS21; Dior SS21;

Gelopen shows in 2021: Dior Men's Pre-Fall 22; Givenchy SS22; Hermès SS22 Men's; Zadig & Voltaire SS22; AMI Paris SS22; Valentino Haute Couture FW21.

2. Braien Vaiksaar

Givenchy FW21/Catwalk Pictures

Nationaliteit: Estisch

Agentschap: Success Models

Instagram: @braien.vaiksaar: Aantal volgers: 7K

Recente campagnes en editorials: Balmain SS21; H Magazine 'Don’t Forget About Me'

Gelopen shows in 2021: Givenchy SS22; Balmain SS22; Hermès FW21 Men's

3. Malick Bodian

Lanvin SS22/Catwalk Pictures

Nationaliteit: Senegalees/Italiaans

Agentschap: The Claw

Instagram: @Malickbodi: Aantal volgers: 27K

Recente campagnes en editorials: GQ Style Germany Fall 21 Cover; Swarovski Collection 2 Fall 2021; American Vogue editorial 'Give Me The Night;'

Gelopen shows in 2021: Dior Men Pre-Fall 22; Louis Vuitton 'Virgil Was Here' SS22; Lanvin SSS22; Dries Van Noten SS22 Digital Show

4. Alpha Dia

Dries Van Noten FW21/Catwalk Pictures

Nationaliteit: Senegalees

Agentschap: Modelwerk

Instagram: @alpha_dia_: Aantal volgers: 38K

Recente campagnes en editorials: Polo Ralph Lauren voor Zalando: 'Weekend reload;' Arket V Man 'Time of Your Life'

Gelopen shows in 2021: Isabel Marant SS22; Boss SS22; Dries Van Noten FW21 Men's

5. Taemin Park

Haider Ackermann FW20/Catwalk Pictures

Nationaliteit: Zuid-Koreaans

Agentschap: Gost

Instagram: @txxmini : Aantal volgers: 113K

Recente campagnes en editorials: M Le magazine du Monde editorial; GQ Korea 'Color Madness;' W Korea 'The Control'

Gelopen shows in 2021: Ann Demeulemeester SS22; Salvatore Ferragamo SS22; Hermès SS22 Men's; Louis Vuitton SS22 Men's

6. Leon Dame

Givenchy SS22/Catwalk Pictures

Nationaliteit: Duits

Agentschap: London/Viva London

Instagram: @leondame Aantal volgers: 11.7K

Recente campagnes en editorials: L'Uomo Vogue 'Leading Lady;' L'Uomo Vogue December 2021 Covers

Gelopen shows in 2021: Louis Vuitton 'Virgil Was Here' SS22; Lanvin SS22 Show; Givenchy SS22

7. Yura Nakano

Dior Homme FW22/Catwalk Pictures

Nationaliteit: Japans/Taiwanees

Agentschap: Paris/Banana Models; London/Milk Management; Milan CREW Model Management

Instagram: @ yrnkn__ : Aantal volgers: 7K

Recente campagnes en editorials: Ermenegildo Zegna’s FW21

Gelopen shows in 2021: Dior Men's Pre-Fall 22; Balmain SS22 Show; Hermès SS22 Men's

8. Jeremiah Berko Fourdjour

Valentino FW20/Catwalk Pictures

Nationaliteit: Italiaans/Ghanees

Agentschap: Supa Model Management

Instagram: @JeremiahBerko: Aantal volgers: 5K

Recente campagnes en editorials: L'Officiel Italia: Erin x Amanda Harlech

Gelopen shows in 2021: Dior Men's Pre-Fall 22; Louis Vuitton 'Virgil Was Here' SS22; Roberto Cavalli SS22 Show

9. Jonas Glöer

Hermes FW2021/Catwalk Pictures

Nationaliteit: Duits

Agentschap: Viva London

Instagram: @jonasgloeer: Aantal volgers: 21K

Recente campagnes en editorials: Holiday Magazine 'Meet Me In Prenzlauer Berg;' V Man 'Midwinter Fantasy'

Gelopen shows in 2021: Louis Vuitton 'Virgil Was Here' SS22; Lanvin SS22; Isabel Marant SS22

10. Xu Meen

Balmain SS22/Catwalk Pictures

Nationaliteit: Zuid-Koreaans

Agentschap: IMG Models Worldwide

Instagram: @xumeen: Aantal volgers: 27K

Recente campagnes en editorials: COS x Mok Jungwook 2021; GQ Korea Editorial

Gelopen shows in 2021: Isabel Marant SS22; Balmain SS22; Salvatore Ferragamo SS22

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK , vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.