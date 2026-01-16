Top 10 vrouwelijke catwalkmodellen 2026: Bhavitha Mandava en meer

Chanel's creatief directeur Matthieu Blazy organiseerde de jaarlijkse Métiers d’Art-show van het modehuis in een verlaten metrostation in New York. Aan het begin van de show daalde een eenzame figuur de trap af naar het perron: Bhavitha Mandava, recent afgestudeerd aan NYU en afkomstig uit India.

Credits: Chanel Métiers d’Art 2026 ©Launchmetrics/spotlight

Passend genoeg is de ontdekking van Mandava iets meer dan een jaar geleden op een perron van een metrostation in Brooklyn. Sindsdien is ze een muze voor Blazy, eerst bij Bottega Veneta en nu bij Chanel.

Credits: Bottega Veneta SS25 ©Launchmetrics/spotlight

Met een recent profiel in The New York Times en meer dan 400.000 Instagram-volgers, staat ze voor een uitzonderlijk jaar. De verwachting is dat we haar in 2026 nog veel vaker zullen zien.

Hier zijn de tien vrouwelijke modellen die in 2025 de meeste grote shows liepen en naar verwachting ook in 2026 de catwalks zullen domineren.

Betsy Gaghan

Credits: Chloé SS26 ©Launchmetrics/spotlight

Nationaliteit: Amerikaans

Bureau: Next New York

Instagram: betsygaghan

Instagram-volgers: 14.400

Gelopen shows 2025: 74

Hejia Li

Credits: Chanel SS26 ©Launchmetrics/spotlight

Nationaliteit: Chinees

Bureau: esee model mgmnt, Shanghai

Instagram: hejialiiiii

Instagram-volgers: 5.000

Gelopen shows 2025: 70

Sara Caballero

Credits: Victoria Beckham SS26 ©Launchmetrics/spotlight

Nationaliteit: Chileens/Spaans

Bureau: Elite Paris

Instagram: saaracaballero

Instagram-volgers: 12.500

Gelopen shows 2025: 68

Awar Odhiang

Credits: Hermès SS26 ©Launchmetrics/spotlight

Nationaliteit: Canadees

Bureau: Mode Models Calgary

Instagram: awarodhiang

Instagram-volgers: 57.300

Gelopen shows 2025: 67

Luiza Perote

Credits: Mugler SS26 ©Launchmetrics/spotlight

Nationaliteit: Braziliaans

Bureau: Evol Mngmnt São Paulo

Instagram: luizaperotee

Instagram-volgers: 104.000

Gelopen shows 2025: 63

Penelope Ternes

Credits: Dries Van Noten SS26 ©Launchmetrics/spotlight

Nationaliteit: Duits

Bureau: Women Mngmnt, New York

Instagram: penelope.ternes

Instagram-volgers: 11.600

Gelopen shows 2025: 33

Lulu Tenney

Credits: Isabel Marant SS26 ©Launchmetrics/spotlight

Nationaliteit: Amerikaans

Bureau: Lumien Creative, New York

Instagram: lulutenney

Instagram-volgers: 79.000

Gelopen shows 2025: 33

Agel Akol

Credits: Balmain SS26 ©Launchmetrics/spotlight

Nationaliteit: Canadees

Bureau: the Nobles Mngmnt Calgary

Instagram: agellyva

Instagram-volgers: 3.000

Gelopen shows 2025: 32

Athiec Geng

Credits: Ferragamo SS26 ©Launchmetrics/spotlight

Nationaliteit: Zuid-Soedanees

Bureau: Fusion Models, New York

Instagram: athiec_geng

Instagram-volgers: 4.000

Gelopen shows 2025: 32

Sascha Rajasalu

Credits: Saint Laurent FW25 ©Launchmetrics/spotlight

Nationaliteit: Zweeds/Ests

Bureau: MIKAs Stockholm

Instagram: Sascha._.alexandra

Instagram-volgers: 12.000

Gelopen shows 2025: 32