Top 10 vrouwelijke catwalkmodellen 2026: Bhavitha Mandava en meer
Chanel's creatief directeur Matthieu Blazy organiseerde de jaarlijkse Métiers d’Art-show van het modehuis in een verlaten metrostation in New York. Aan het begin van de show daalde een eenzame figuur de trap af naar het perron: Bhavitha Mandava, recent afgestudeerd aan NYU en afkomstig uit India.
Passend genoeg is de ontdekking van Mandava iets meer dan een jaar geleden op een perron van een metrostation in Brooklyn. Sindsdien is ze een muze voor Blazy, eerst bij Bottega Veneta en nu bij Chanel.
Met een recent profiel in The New York Times en meer dan 400.000 Instagram-volgers, staat ze voor een uitzonderlijk jaar. De verwachting is dat we haar in 2026 nog veel vaker zullen zien.
Hier zijn de tien vrouwelijke modellen die in 2025 de meeste grote shows liepen en naar verwachting ook in 2026 de catwalks zullen domineren.
Betsy Gaghan
Nationaliteit: Amerikaans
Bureau: Next New York
Instagram: betsygaghan
Instagram-volgers: 14.400
Gelopen shows 2025: 74
Hejia Li
Nationaliteit: Chinees
Bureau: esee model mgmnt, Shanghai
Instagram: hejialiiiii
Instagram-volgers: 5.000
Gelopen shows 2025: 70
Sara Caballero
Nationaliteit: Chileens/Spaans
Bureau: Elite Paris
Instagram: saaracaballero
Instagram-volgers: 12.500
Gelopen shows 2025: 68
Awar Odhiang
Nationaliteit: Canadees
Bureau: Mode Models Calgary
Instagram: awarodhiang
Instagram-volgers: 57.300
Gelopen shows 2025: 67
Luiza Perote
Nationaliteit: Braziliaans
Bureau: Evol Mngmnt São Paulo
Instagram: luizaperotee
Instagram-volgers: 104.000
Gelopen shows 2025: 63
Penelope Ternes
Nationaliteit: Duits
Bureau: Women Mngmnt, New York
Instagram: penelope.ternes
Instagram-volgers: 11.600
Gelopen shows 2025: 33
Lulu Tenney
Nationaliteit: Amerikaans
Bureau: Lumien Creative, New York
Instagram: lulutenney
Instagram-volgers: 79.000
Gelopen shows 2025: 33
Agel Akol
Nationaliteit: Canadees
Bureau: the Nobles Mngmnt Calgary
Instagram: agellyva
Instagram-volgers: 3.000
Gelopen shows 2025: 32
Athiec Geng
Nationaliteit: Zuid-Soedanees
Bureau: Fusion Models, New York
Instagram: athiec_geng
Instagram-volgers: 4.000
Gelopen shows 2025: 32
Sascha Rajasalu
Nationaliteit: Zweeds/Ests
Bureau: MIKAs Stockholm
Instagram: Sascha._.alexandra
Instagram-volgers: 12.000
Gelopen shows 2025: 32
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.