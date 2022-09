Top 3 trends gespot tijdens New York Fashion Week

Meer dan 80 merken toonden tijdens New York Fashion Week, die van vrijdag 9 september tot en met woensdag 14 september liep, hun SS23 collecties. Een paar trends vallen extra op. Meerdere merken blikken nog steeds graag terug op het einde van de twintigste eeuw en het begin van de eenentwintigste eeuw. De kenmerkende kleine crop tops en baggy broeken van de jaren negentig worden dit seizoen dan ook door verschillende ontwerpers omarmd. Ook het combineren van verschillende materialen met een ‘collage-look’ als resultaat is terug te voeren tot de jaren negentig, en dan met name het werk van Xuly.Bet. De opengewerkte bodycon-looks over ondergoed, die te zien zijn op veel catwalks, contrasteren met de bovengenoemde stijlen.

Moderne Grunge

Beeld via: M65 Studio SS23

De lente/zomer collectie van M65 Studio's heet 'America Lost and Found' en verkent verschillende facetten van de Amerikaanse ideologie. Look 4 bestaat uit een T-shirt met logo en een crèmekleurige geborduurde transparante laag over een paarse minirok. Bij Maryam Nassir Zadeh een slip top in lichtblauw, en een lichtgroene minirok, over een roze chiffon broek met één been.

Beeld via: Marni SS23

Het Italiaanse merk Marni, ontworpen door Francesco Risso, toont dit seizoen zijn collectie in New York. Look 51 bestaat uit een gestreepte ‘space dyed’ trui met een gebreide band om het middenrif, gedragen over een geverfde baggy jeans.

Pure ambacht

Beeld via: Jonathan Simkhai SS23

Jonathan Simkhai toont een collectie die is "geïnspireerd door de oceaan en alles wat daaronder ligt", met schelpachtige motieven die terugkomen in het haakwerk en verschillende kralen. Bij Proenza Schouler komen meerdere gehaakte kledingstukken voorbij. Look 2, gedragen door Kendall Jenner, bestaat uit een witte opengewerkte rok met franje aan de zoom over een wit slipje en een bijpassende beha met franje.

Beeld via: Bronx and Banco SS23

Bronx en Banco tonen de 'Burnt by the Sun'-collectie vol franje, gaas, een maliënkolder patroon en opengewerkte items. Look 20 is een ingewikkeld geconstrueerde jurk met een ruitvormig weefsel tussen rijen gevlochten lussen.

Y2K flashback

Beeld via: Collina Strada SS23

De jaren negentig en het begin van het millennium, toen een kleine crop top gecombineerd met een laaghangende baggy broek een veelvoorkomend silhouet was, blijven veel ontwerpers inspireren. Hillary Taymour van Collina Strada heeft van de ‘baggy cargo pants’ haar kenmerkende stijl gemaakt. Er zijn verschillende variaties te zien tijdens haar SS23 collectie. Look 25 bestaat uit een mauve cargo broek met een dubbele riem, gecombineerd met een kleurrijke gebreide top met metallic manchetten. Mike Eckhaus en Zoe Latta tonen een SS23-collectie vol oversized silhouetten. Look 1 van Sarah Boursin bestaat uit een broek gemaakt van badstof met wijde pijpen en een geplooide voorkant, een taille met koord en franje, die gecombineerd wordt met een korte metallic halternek top.

Beeld via: Altuzarra SS23

Verschillende silhouetten komen voorbij in de collectie van Joseph Altuzarra's: van nauwsluitende breisels en gelaagde looks tot ingewikkelde versierde poncho's en oversized pakken. Look 39 bestaat uit een geplooide broek met brede pijpen en een zoom met knopen. Deze wordt gecombineerd met een kort vest met zilveren hardware.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.