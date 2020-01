Top Herenmode Collecties voor Herfst Winter 2020-21

Trendstop biedt lezers van FashionUnited een eerste kijkje naar de topcollecties die tijdens de Herfst/Winter 2020-21 Fashion Week voor heren werden gepresenteerd.

De catwalkexperts van Trendstop presenteren de belangrijkste hoogtepunten uit de herencollecties die tijdens de Europese modeweken te zien waren. Herenmode blijft zich ontwikkelen, kijkt met een frisse blik naar genderkenmerken, blaast de jongerenbeweging nieuw leven in en combineert het traditionele met het technische. In Londen, Milaan en Parijs bieden deze essentiële catwalklooks inspiratie voor uw volgende collectie, terwijl ons uitgebreide mondiale catwalkverslag en de bijbehorende beelden de commerciële waarde en levensduur van iedere trend evalueren, waardoor u de juiste beslissingen kunt nemen.

Deze week krijgen lezers van FashionUnited exclusief inzicht in de invloeden achter drie modieuze collecties die bepalend zullen zijn voor herenmode in Herfst/Winter 2019-20 en daarna. Homme Plisse Issey Miyake wordt gedefinieerd door een mix van artistieke genres, en het speelse gevoel wordt voortgezet bij Gucci’s mannelijke/vrouwelijke presentatie. Een subtiele zachtheid wordt ook toegepast op streetwear bij Paria Farzaneh, waar herenmode gebruik maakt van alternatieve aspecten van mannelijkheid.

Homme Plisse Issey Miyake

Voor het derde achtereenvolgende jaar koos Issey Miyake ervoor zijn dochterlijn Homme Plisse te presenteren in plaats van zijn hoofdcollectie. In het kleurrijke spektakel waren muziek en dans verwerkt met modellen die contrabas speelden of met de hula-hoepel de catwalk afliepen. Levendige kleuren en uitgesproken motieven verleenden een speels effect aan strakke lijnen en gedeconstrueerde tailoring. Geplooide pakken met experimentele proporties bevatten verkorte lengtes in afwijkende tinten, terwijl gigantische parka’s gemaakt van driehoekige panelen ultra-volumineuze silhouetten vormden in grafische geometrische prints.

Beelden viaTrendstop, van links naar rechts: allen Homme Plisse Issey Miyake Herfst/Winter 2019-20

Gucci

Alessandro Michele wendde zich tot zijn allereerste collectie voor het Italiaanse modehuis en zette zijn heroverweging van mannelijke eigenschappen voort. Hij introduceerde zijn uniseks benadering door androgyne modellen de catwalk op te sturen in vermaakte damesmode silhouetten zoals blouses met strik, rokken en blouses, aangepast voor herenmode. Nostalgie naar de kindertijd schemerde door in de school-stijl schoenen en accessoires, terwijl spijkerbroeken voorzien waren van grasvlekken zoals dat bij kinderen zo vaak het geval is.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: allen Gucci Herfst/Winter 2019-20

Paria Farzaneh

Paria Farzaneh combineerde geschiedenis met toekomstgerichte technologie door traditionele Iranese prints te mixen met performance stoffen zoals GORE-TEX en Thermore, ontwikkeld in samenwerking met Converse. Functionele en moderne gerecyclede PET-stoffen contrasteerden met handgedrukt biologische katoen. De gevoerde jassen met bivakmuts en legersilhouetten boden een vriendelijkere variant op streetwear met natuurlijke verfstoffen, onregelmatige houtsnee afdrukken en decoratieve biezen.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: allen Paria Farzaneh Herfst/Winter 2019-20

