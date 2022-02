Top vijf damesmodetrends voor herfst 2022

Pre-Fall is een van de meest essentiële verkoopseizoenen geworden, met producten die tot zes maanden in de winkel liggen (meestal van juni tot december). Designers gebruiken dit seizoen vaak om meer commerciële looks aan te bieden dan tijdens het klassieke fashion week seizoen. Modejournalist Steff Yotka schreef in Vogue: "Zelfs in de beste tijden is pre-fall van oudsher een tussenseizoen, dat meer om de verkoop dan om nieuwe ideeën draait". Yotka merkte ook op dat dit jaar minder ontwerpers dan normaal een pre-fall 22 collectie presenteerden.

Dit alles zou weinig goeds kunnen voorspellen voor Pre-Fall 2022, maar het tegendeel is waar: de ongeveer 100 ontwerpers die wel een collectie toonden, deden dat met veel enthousiasme en brachten collecties vol frisse ontwerpen, kleuren en prints.

Hier zijn de top vijf trends die we dit seizoen hebben gespot

Dior pre-fall 22/Catwalk Pictures

Schotse ruit

De Schotse ruit wordt vaak als vrij traditioneel gezien, maar heeft nog een andere kant. Eind jaren '70 maakte Vivienne Westwood van deze ruit de hoeksteen van haar punk-esthetiek. Tegenwoordig kan je met ruitjes- en ruitenlook alle kanten op.

r13 pre-fall 22/Catwalk Pictures

Voor pre-fall 2022 maakten Balmain, Chanel Metiers dArt, Veronica Beard en Roberto Cavalli gebruik van geruite en ruitjesstoffen. De meest inspirerende looks waren te zien bij Dior en R13.

Zwart is het nieuwe zwart

Proenza Schouler pre-fall 22/Catwalk Pictures

Ontwerpers Proenza Schouler, Versace, Balenciaga, Brandon Maxwell, Et Ochs en Givenchy brachten sexy chique looks en van top tot teen in het zwart.

Et Ochs pre-fall 22/Catwalk Pictures

Het silhouet was over het algemeen slank en bevatte vaak uitsnijdingen of andere vrouwelijke details, zoals veren en randjes van imitatiebont.

‘Double denim’

Balenciaga pre-fall 22/Catwalk Pictures

Na twee jaar trainingsbroeken te hebben gedragen, is ruimvallende denim een goed alternatief.

Diesel pre-fall 22/Catwalk Pictures

Grote vormen waren te zien bij Diesel, Balenciaga, R13, MM^ Maison Margiela en zelfs Chanel. Ook de denim-on-denim look is helemaal terug, met bijpassende boven- en onderstukken.

Regenboog

Oscar de la Renta/Catwalk Pictures

Geïnspireerd door de vrolijke kleuren van de regenboog en tegengesteld aan de volledig zwarte trend, toonden ontwerpers als Oscar De La Renta, Ganni, en Versace en Christopher John Rogers kleurrijke strepen en ombrés.

Staud pre-fall 22/Catwalk Pictures

Kort, korter, kortst