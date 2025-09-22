Topmode-influencer: Dove

Dove, een mode- en lifestyle-influencer uit Amsterdam, bouwt gestaag aan een trouwe fanbase met haar moeiteloze maar pakkende content. Met zo’n 27.000 volgers op TikTok en 12.000 op Instagram heeft ze een niche weten te creëren waarin esthetische beelden samenkomen met herkenbare, alledaagse momenten. Of ze nu haar nieuwste tweedehands vondsten deelt, onderweg is naar yoga of simpelweg geniet van een informeel diner, Dove weet op charmante wijze het gewone bijzonder te maken.

Haar stijl is gedurfd maar nonchalant. Ze combineert statement pieces met alledaagse basics op een manier die volledig haar eigen is. Ze is een expert in het creëren van lagen, waarbij ze vaak texturen zoals bont in diverse variaties en prints zoals koeienprint, luipaard en strepen verwerkt. Denim is haar favoriete materiaal voor broeken, wat haar looks een relaxte en toegankelijke uitstraling geeft, zonder in te boeten op impact. Accessoires spelen een bescheiden rol in haar outfits. Haar pilotenbril is uitgegroeid tot een kenmerkend item dat zelfs de eenvoudigste looks naar een hoger niveau tilt. De focus ligt altijd op de manier waarop ze haar outfits samenstelt, eerder dan op opvallende accessoires. Haar werk bij Ganni speelt eveneens een rol in het vormgeven van haar garderobe; veel van haar kledingstukken weerspiegelen de moeiteloos coole en speelse esthetiek van het merk. Ze draagt Ganni regelmatig en weet de eigentijdse ontwerpen moeiteloos te integreren in haar dagelijkse stijl, waarbij ze er een persoonlijke twist aan geeft met vintage en tweedehands stukken. Ze volgt trends niet blindelings: als een trend haar aanspreekt, neemt ze die over, maar altijd op een manier die trouw blijft aan haar eigen stijl.

Op Instagram richt Dove zich voornamelijk op esthetische en lifestylegerichte content. Haar feed geeft een inkijkje in haar dagelijkse leven: werken, yoga of een informeel diner, allemaal gepresenteerd op een manier die zowel aspiratief als herkenbaar is. Ze deelt haar ervaringen op een ongedwongen manier, waardoor haar volgers zich deel voelen van haar wereld, in plaats van toeschouwers op afstand. Op TikTok is haar aanpak spontaner en dynamischer. Ze transformeert moeiteloos OOTD’s, hauls en alledaagse momenten tot boeiende content en laat zien hoe ze van het gewone iets inspirerends weet te maken. Haar liefde voor tweedehands kleding is overduidelijk; ze deelt regelmatig haar vondsten van Vinted en laat daarmee zien dat stijlvol zijn niet duur hoeft te zijn. In plaats van voortdurend nieuwe items aan haar garderobe toe te voegen, herinterpreteert ze bestaande stukken op verrassende manieren. Zo blijven haar outfits fris en origineel, zonder overmatige consumptie.

Dove is meer dan zomaar een influencer; ze belichaamt haar stijl en levenswijze op een authentieke manier. Of je nu op zoek bent naar originele outfitinspiratie, bijzondere tweedehands vondsten of iemand die alledaagse momenten visueel weet te verheffen, Dove is absoluut een naam om in de gaten te houden.