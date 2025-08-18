Topshop is terug: Merk kiest Trafalgar Square voor langverwachte comeback show

Het Britse merk Topshop is officieel terug na met een grote modeshow op Trafalgar Square in Londen. Het evenement, dat beroemdheden en het grote publiek samenbracht, vierde de herlancering van Topshops e-commerce site, waarmee het merk officieel nieuw leven is ingeblazen.

Op 16 augustus stonden duizenden toeschouwers op het plein voor de National Gallery om getuige te zijn van de onthulling van de herfst/winter 2025-collectie van Topshop en Topman. Sommige stukken uit de lijn waren direct na hun verschijning te koop als onderdeel van een ‘See Now, Buy Now’-format, terwijl exclusievere stijlen werden getoond als previews van wat later in het seizoen komt.

Topshop Trafalgar Square Show, najaar/winter 2025. Credits: Topshop.

De collectie zelf werd gekenmerkt door scherpe tailoring, statement bovenkleding en opvallende jurken, elk uitgevoerd in diverse materialen, van ingewikkeld kant tot patchwork schapenvacht. De kern van de ontwerpen was een overkoepelend jaren tachtig-gevoel, terug te zien in co-ord sets, lange bontjassen, jumpsuits en af en toe een scherpe schouder, allemaal verwijzend naar het retro-tijdperk.

Hoewel veel van deze stijlen nieuw waren voor Topshop, waren andere meer in lijn met wat fans van het merk zich wellicht herinneren uit de hoogtijdagen. De passie van het merk voor denim bleef intact, alleen leek deze enigszins te zijn aangepast door middel van moderne silhouetten en nieuwe wassingen. Met name de iconische Jamie en Joni keerden terug in de schijnwerpers, twee jeansmodellen die ooit een bepalend kenmerk waren van het merk Topshop.

Het veelvuldig gebruik van denim vermengde zich met de voorliefde van de collectie voor wat het merk omschreef als een ‘herdefinieerde moderne utility’. Hier combineerde Topshop verfijnde formele kleding met nieuwe silhouetten van eigentijds design; geruite wollen jassen werden gecombineerd met geplooide broeken, terwijl utility broeken contrasteerden met gestreepte shirts.

Topshop Trafalgar Square Show, najaar/winter 2025. Credits: Topshop.

Topshop Trafalgar Square Show, najaar/winter 2025. Credits: Topshop.

De uitrol gaat verder

Met de uitgebreide collectie heeft Topshop klanten nu officieel meer dan een glimp gegeven van wat ze van het merk kunnen verwachten nu het zelfstandig opereert. Deze inspanningen werden bevestigd door Michelle Wilson, algemeen directeur van Topshop en Topman, die in een persbericht zei: “De show van vandaag [16 augustus] was een liefdesbrief aan Londen - de energie, creativiteit en wereldwijde invloed. De terugkeer van Topshop.com is meer dan een herlancering; het is een heruitvinding. En dit is nog maar het begin.”

Topshops e-commerce site is op 15 augustus geherlanceerd nadat klanten maandenlang werden begroet door een simpel ‘Binnenkort beschikbaar’-laadscherm, met weinig anders om op af te gaan. De site is momenteel alleen beschikbaar voor Britse klanten, maar is nog steeds uitgebreid in zijn aanbod. Een belangrijk onderdeel is een gecureerde collectie door Cara Delevingne, die ook aanwezig was bij de modeshow van Topshop en op de eerste rij zat naast collega-model Adwoa Aboah, ontwerper Tolu Coker en de burgemeester van Londen, Sadiq Khan.

Topshop Trafalgar Square Show, najaar/winter 2025. Credits: Topshop.

Topshop Trafalgar Square Show, najaar/winter 2025. Credits: Topshop.

De aanwezigheid van Khan bij het evenement was ook opmerkelijk. De burgemeester heeft indirect deelgenomen aan de uitrol van het merk, door in maart op sociale media een herinnering te delen aan het winkelen in Topshops voormalige flagshipstore in Oxford Street met zijn dochters. De video wakkerde speculaties aan dat het merk zijn ooit beroemde winkel zou kunnen heropenen, waarmee het tegemoet zou komen aan de wensen van zijn fans, die de afgelopen maanden de comments op de Instagrampagina van het merk hebben gebruikt om te pleiten voor de terugkeer.

Hoewel Topshop een herlancering in Oxford Street nog moet bevestigen, heeft Wilson verklaard dat er plannen zijn voor een semi-permanente winkel vanaf augustus, en dat de fysieke aanwezigheid in de komende maanden eveneens zal terugkeren via wholesale-partnerschappen. Sinds de aankondiging hebben verschillende retailers in Europa bevestigd dat ze het merk zullen gaan verkopen, waaronder McElhinneys in Ierland, Printemps in Frankrijk en Zeb in België.

Topshop Trafalgar Square Show, najaar/winter 2025. Credits: Topshop.

Topshop Trafalgar Square Show, najaar/winter 2025. Credits: Topshop.

Topshop Trafalgar Square Show, najaar/winter 2025. Credits: Topshop.

Topshop Trafalgar Square Show, najaar/winter 2025. Credits: Topshop.

Topshop Trafalgar Square Show, najaar/winter 2025. Credits: Topshop.

Topshop Trafalgar Square Show, najaar/winter 2025. Credits: Topshop.

Topshop Trafalgar Square Show, najaar/winter 2025. Credits: Topshop.