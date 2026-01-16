Topshop lanceert Europese website in 23 landen

Topshop zet zijn uitrol voort, ditmaal op digitaal vlak. Het Britse merk introduceert een eigen Europese website, gelanceerd in 23 EU-landen.

Het op Shopify gebaseerde platform biedt samengestelde selecties, nieuwe collecties, hero-categorieën en seizoensgebonden drops. Hiermee wordt de beschikbaarheid van de vernieuwde identiteit uitgebreid.

Het EU-platform bedient klanten in Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Spanje.

In een verklaring zegt Michelle Wilson, directrice van Topshop en Topman, dat hoewel Topshop wereldwijd al beschikbaar was via de website van Asos, dit nieuwe platform klanten “toegang geeft tot onze volledige merkervaring”.

“We voegen elke maand nieuwe functies toe aan de site om de ervaring nog boeiender en gemakkelijker te maken,” voegt Wilson toe.

Deze stap weerspiegelt de strategische herintreding in markten die Topshop in 2020 verliet na de ondergang van het voormalige moederbedrijf, Arcadia Brands.

Het merk is nu deels eigendom van het Deense bedrijf Bestseller en wordt geleid door een nieuw team. Het label kiest voor een selectieve aanpak van partnerschappen en regionale ondernemingen, waarmee het zijn aanwezigheid in specifieke regio's langzaam herstelt.

De lancering van de website bevestigt de ambitie om een wereldwijde positionering te verstevigen na de herlancering als zelfstandig merk vorig jaar.

Tot nu toe richtte Topshop zich voornamelijk op het binnenhalen van wholesale-accounts op het Europese vasteland. Het merk ging partnerschappen aan met partijen als het Franse Printemps, het Deense Magasin du Nord en het Belgische Zeb.