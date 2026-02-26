Topshop versnelt Europese uitrol met samenwerkingen met Bestseller en Wehkamp

Topshop versnelt zijn herlancering in Europa door een nieuwe samenwerking met de Deense modegigant Bestseller en een uitrol bij Wehkamp, een multibrand-retailer in Nederland.

De twee overeenkomsten ondersteunen het doel van Topshop om zijn wereldwijde aanwezigheid te versterken. Dit is een voortzetting van de strategie die het merk al in specifieke markten toepast: samenwerken met relevante retailers om het bereik te vergroten.

Via Bestseller, het moederbedrijf van onder andere Only en Vero Moda, lanceert het Britse merk bij internationale wholesale-partners. Deze stap brengt het merk dichter bij belangrijke stakeholders op de Europese markt en ondersteunt de zoektocht naar nieuwe internationale groeimogelijkheden.

Op een vergelijkbare manier introduceert Topshop zijn nieuwste collectie exclusief bij de Nederlandse e-tailer Wehkamp, als reactie op de ‘sterke vraag’ van consumenten in de regio.

In een verklaring toont Francis Brookhuis, commercieel directeur mode bij Wehkamp, zich enthousiast over de terugkeer van Topshop. Zij stelt dat het team van het bedrijf onder de indruk was van de herlanceringspresentatie die vorig jaar in Londen werd gehouden.

“De iconische modetrends waar Topshop bekend om staat, zijn terug en sterker dan ooit. We zagen direct dat dit perfect aansluit bij wat de klanten van Wehkamp zoeken. We zijn er dan ook enorm trots op dat we dit wereldwijde merk aan ons assortiment kunnen toevoegen,” vervolgde Brookhuis.