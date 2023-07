Traceability: Forensische wetenschap in de mode

Oritain, een Nieuw-Zeelandse start-up die wordt gesteund door luxemerk Chanel, heeft met succes 57 miljoen dollar opgehaald om zijn positie als leider op het gebied van productverificatie door traceerbaarheid te versterken. Het bedrijf maakt gebruik van een combinatie van data-analyse en forensische wetenschap om de ware herkomst van een product te achterhalen. De recente investering ondersteunt de verdere ontwikkeling van Oritains forensische traceerbaarheidsactiviteiten, die geavanceerde technologie omvatten voor het beoordelen van de oorsprong en samenstelling van producten, evenals een groeiende "vingerafdruk"-database die wordt gebruikt voor identificatiedoeleinden.

Onder leiding van investeringsgroep Highland Europe heeft Chanel haar eerdere investering in Oritain bijna verdubbeld sinds hun samenwerking begon in 2021, meldt Business of Fashion. Oritain biedt momenteel software-as-a-service (SaaS) tools voor het onderzoeken van de herkomst van voedsel en textiel en bedient zo'n honderd multinationals, waaronder gerenommeerde merken als Lacoste, Supima en Primark, aldus Tech Crunch. Deze bedrijven vertrouwen op de oplossingen van Oritain om ervoor te zorgen dat ze krijgen wat ze verwachten van hun leveranciers, garanderen dat klanten authentieke producten ontvangen en blijven voldoen aan hun eigen beleid op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG), evenals aan de groeiende reeks voorschriften die het naleven van verantwoorde inkoop- en productiepraktijken stimuleren en bestraffen.

De oorsprong van materialen vaststellen

De innovatieve auditmethodologie van Oritain combineert forensische wetenschap en gegevensanalyse om natuurlijk voorkomende elementen in producten of grondstoffen te identificeren. Factoren zoals bodemsamenstelling, klimaat, hoogte en neerslag dragen allemaal bij aan de "Origin Fingerprint", of "Oorsprongsvingerafdruk", van een product, die dient als een definitieve markering van de herkomst ervan. Deze vingerafdruk kan worden gebruikt om producten op elk punt in de toeleveringsketen te controleren, zodat echte producten van frauduleuze kunnen worden onderscheiden.

Met name Oritains traceerbaarheidsbenadering kan niet worden vervalst, nagemaakt of vernietigd, waardoor het zich onderscheidt van andere methoden.

Nu de mode-industrie worstelt met de complexiteit van wereldwijde toeleveringsketens, is traceerbaarheid een kritische grens geworden. De groeiende vraag van consumenten naar transparantie en duurzaamheid vereist robuuste traceerbaarheidssystemen die het hele productietraject volgen, van grondstoffen tot afgewerkte kleding. Door traceerbaarheid te omarmen, kunnen modemerken ethisch verantwoord inkopen, de impact op het milieu in de gaten houden en arbeids- en veiligheidsovertredingen opsporen. Meer inzicht in de toeleveringsketen, een betere verantwoording en de mogelijkheid om het vertrouwen van de consument op te bouwen zijn enkele van de belangrijkste voordelen van traceerbaarheid. Nu de industrie onder toenemende druk staat om sociale en milieukwesties aan te pakken, wordt traceerbaarheid een hulpmiddel van onschatbare waarde voor het stimuleren van positieve verandering en het bevorderen van een duurzame en verantwoordelijke toekomst.