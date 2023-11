Trend onder de loep: 3D-bloemen

Indiase filosofen hebben lang geloofd dat bloemen een spirituele betekenis hebben, omdat ze ons in contact kunnen brengen met een gevoel van oneindigheid. Het gebruik van bloemen in design is dan ook al eeuwenlang een ding binnen de mode. Het gebruik van echte bloemen gaat zelfs terug naar het tijdperk van de Griekse en Romijnse tijd. In meer. recente jaren hebben sommige ontwerpers ze gebruikt om looks te verfraaien. Alexander McQueen toonde bijvoorbeeld een jurk bedekt met bloemen in het SS-seizoen van 2007.

Moschino ss18/ look 48 Credits: Moschino ss18

Jeremy Scott liet een soortgelijke look zien voor Moschino in SS/2018.

Louis Vuitton m ss2020/ look 21 Credits: Louis Vuitton m ss2020/Launchmetrics Spotlight

Voor SS/2020 voorzag Virgil Abloh een mannelijk model in de Louis Vuitton show met een bloemenharnas.

Het gebruik van echte bloemen op de catwalk is natuurlijk geen praktische keuze, maar kunnen vervangen worden door kunstbloemen die er net zo opvallend uitzien. Ontwerpers zijn steeds meer op zoek naar manieren om seizoensoverstijgende looks te creëren. Daardoor is het gebruik van 3D-bloemen erg aantrekkelijk geworden. Consumenten omarmen namelijk steeds vaker het idee dat bloemen niet alleen voor de lente en de zomer zijn.

Tijdens het SS23-seizoen waren er verschillende collecties met gesculpteerde bloemen die allerlei kledingstukken verfraaiden. Het was een trend die zich voortzette in het FW23-seizoen en opnieuw dominant aanwezig is in SS24. Met het awards seizoen voor de deur kunnen met 3D-bloemen-versierde-jurken zich ontpoppen tot blikvangers op de rode loper, naast het geven van een extra designelement aan meer alledaagse looks.

Het SS23 catwalk seizoen

Bottega Veneta: ontwerper, Matthieu Blazy

Bottega Veneta ss23/ look 55 Credits: Bottega Veneta ss23/Launchmetrics Spotlight

Look 55: een strapless rood leren midi-jurk over een witte tule. De jurk was bedekt met 3D rode leren bloemen.

Loewe: ontwerper, Jonathan Anderson

Loewe ss23/ look 12 Credits: Loewe ss23/Launchmetrics Spotlight

Look 12: een rood gegaufreerde minirok met de kenmerkende anthuriumbloem in rood als top. Het model droeg ook een lila tas met een 3D-anthurium bloemversiering.

MSGM: ontwerper, Massimo Giorgetti

MSGM SS23/ Look 23 Credits: MSGM SS23/Launchmetrics Spotlight

Look 26: een zwarte gebreide maxi-jurk met lange franjes en bedekt met witte en roze 3D-bloemen.

Het FW23 catwalk seizoen

Prada, ontwerpers, Raf Simons, Miuccia Prada

Prada fw23/ look 14 Credits: Prada fw23/Launchmetrics Spotlight

Look 14: een grijze trui met ronde hals en een enkellange, rechte witte rok versierd met 3D-bloemen.

Nicky Zimmermann

Zimmermann fw23/ look 28 Credits: Zimmermann fw23/Launchmetrics Spotlight

Look 28: een asymmetrische mini-jurk in een gemixte print met kant en een lange crèmekleurige kanten sleep. De schouderlijn had een oversized crèmekleurige fluwelen bloem.

Christian Siriano

Christian Siriano fw23/ look 54 Credits: Christian Siriano fw23/Launchmetrics Spotlight

Look 54: een lange strakke paarse chiffon jurk met bloemen van verschillende maten en vormen in donkerrood, oranje, roze en bruin, strategisch geplaatst.

Het SS24 catwalk seizoen

Aknvas: ontwerper, Christian Juul Nielsen

Aknas ss24/ look 3 Credits: Aknas ss24/Launchmetrics Spotlight

Look 3: een roze blouse met 3D rozen op de schouders en een midi-lange rok met lagen franjes in roze, blauw en donkerrood.

Balmain: ontwerper, Olivier Rousteing

Balmain ss24/ look 18 Credits: Balmain ss24/Launchmetrics Spotlight

Look 18: een lichtblauw leren jurkje met ruches en rode lakroosjes bij de halslijn en zoom.

Christian Cowan

Christian Cowan ss24/ look 29 Credits: Christian Cowan ss24/Launchmetrics Spotlight

Look 29: een roze pailletten strapless mini-jurk in de vorm van een roos.

Comme des Garçons, ontwerper, Rei Kawakubo

Comme des Garcon/ look 3 Credits: Comme des Garcon/Launchmetrics Spotlight

Look 3: Een oversized meerkleurige satijnen jas met 3D-bloemen aan de ene kant en de zoom aan de andere kant.

David Koma

David Koma ss24/ look 15 Credits: David Koma ss24/Launchmetrics Spotlight

Look 15: een paarse jurk met halternek in een transparante stof met 3D-blaadjes gemaakt van hars.

Marni: ontwerper, Francesco Risso

Marni ss24/ look 36 Credits: Marni ss24/Launchmetrics Spotlight

Look 36: een strapless top en bijpassende rok gemaakt van overlappende uit stof geknipte bloemen.

Simone Rocha

Simone Rocha ss24/ look 50 Credits: Simone Rocha ss24/Launchmetrics Spotlight

Undercover: ontwerper, Jun Takahashi

Undercover ss24/ look 52 Credits: Undercover ss24/Launchmetrics Spotlight

Look 50: een lichtroze doorschijnende jurk tot onder de knie met roze langstelige rozen.

Look 52: een transparante, witte strapless mini-jurkje met een satijnen strapless korset en een tule rok met zwart spinnen borduurwerk en versierd met roze rozen.