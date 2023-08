Trend onder de loep: ‘Historisch romantisch’

Het tegengif voor ‘Quiet Luxury’

Het is niet echt nieuw, maar je zou de ‘historisch romantisch’-trend, het huidige tegengif van ‘quiet luxury’ kunnen noemen. Chiffon, tule, voile en kant worden gebruikt in grote schuimende volumes die de crinolines uit het Victoriaanse tijdperk terugbrengen. Misschien denken we enkel aan de zwarte variant, maar het is interessant om te weten dat voor de dood van koningin Victoria’s geliefde echtgenoot, Prins Albert, dames uit de gemeenschap jurken droegen in felle kleuren!

Comme des Garçons ss20 look 1 Credits: Comme des Garçons ss20/Launchmetrics Spotlight

Rei Kawakubo: een pionier van de ‘Historisch romantische’ trend

Het is een look die al bestaat sinds de jaren ‘80, toen Japanse ontwerpers, zoals Rei Kawakubo van Comme des Garçons, voorvechters waren van de stijl en die het merk tot op de dag van vandaag promoten.

Lynn Yaeger Credits: Lynn Yaeger/Launchmetrics Spotlight

De redacteur en curator, Lynn Yaeger, staat bekend als een oude voorstander van de historische romantische stijl.

De Londense scène

De laatste jaren lijken jonge Britse ontwerpers als Emma Chopova, Laura Lowena en Simone Rocha geïnspireerd door gotische Victoriaanse romans zoals Jane Eyre en Wuthering Heights, maar ook door vereerde Britse huizen Vivienne Westwood en Alexander McQueen. Naast het verwachte zwart, tonen ze volumineuze confecties in verschillende kleuren, waaronder roze, geel en groen. Toen Villanelle van Killing Eve rondliep in een volumineuze roze jurk, wilde iedereen meer weten over de ontwerpster, Molly Goddard. Sindsdien is ze een van de grote namen op de kalender van de London Fashion Week. Het schema van de Londense modeweek voor SS24 is bekendgemaakt en verschillende ontwerpers die bekend staan om hun kijk op 'historische romantiek' zullen te zien zijn.

Bora Aksu

De Turkse ontwerper toont zijn collectie voor SS24 tijdens LFW op Vrijdag 15 september 2023.

FW23: look 20

Credits: Bora Aksu fw23/Launchmetrics Spotlight

Een lange roze satijnen jurk met ballonmouwen en een vierkante hals met een zwarte overlap van voile en kant.

Street style

Credits: Bora Aksu street style/Launchmetrics Spotlight

Gezien op straat in 2022 en uit de FW21-collectie, een lichtroze gelaagde jurk met ivoorkleurige ruches en bloemen.

Molly Godard

Molly Goddard toont haar SS24-collectie tijdens LFW op zaterdag 16 september 2023.

FW19 look 61

Molly Goddard fw19 look 61 Credits: Molly Goddard fw19/Launchmetrics Spotlight

Een felroze jurk met een zwaar versierd bovenstuk en een meerlaagse rok over een zwarte broek.

SS23 look 11

Molly Goddard ss23 look 11 Credits: Molly Goddard ss23/Launchmetrics Spotlight

Een rood met ivoorkleurige Toile de Jouy lange jurk met ruches onder een chiffonlaag met rode stippen.

Roksanda

Roksanda Ilinčić toont haar collectie voor SS24 tijdens LFW op zaterdag 16 september 2023.

Street Style

Show attendee in Roksanda Credits: Roksanda street style/Launchmetrics Spotlight

Een felgele katoenen jurk met V-hals en uitwaaierende mouwen.

Simone Rocha

Simone Rocha showt haar collectie voor SS24 tijdens LFW op zondag 17 september 2023.

SS22 look 47

Simone Rocha ss22 look 47 Credits: Simone Rocha ss22/Launchmetrics Spotlight

Een lange jurk in een vage bloemenprint met ruches over een roze versierde petticoat en een witte petticoat met ruches.

FW23 look 49

Simone Rocha ss22 look 47 Credits: Simone Rocha ss22/Launchmetrics Spotlight

Een lange transparante chiffon jurk met ballonmouwen, versierd met kristallen en parels over een onderlaag en opgerold stro.

Erdem

Erdem Moralioglu toont zijn collectie voor SS24 tijdens LFW op zondag 17 september 2023.

SS23 look 40

Erdem ss23 look 40 Credits: Erdem ss23/Launchmetrics Spotlight

Een geborduurd fluwelen jasje onder een chiffon laag over een wijde zwarte tule rok met een meerlaagse onderrok.

Chopova Lowena

Emma Chopova en Laura Lowena tonen hun collectie voor SS24 tijdens LFW op vrijdag 15 september 2023.

Street Style

Chopova Lowena ss23 street style Credits: Chopova Lowena ss23/Launchmetrics Spotlight

In 2022 werd Christine Bateman gezien in een wit met rode Chopova Lowena flocked jurk met puntige kraag uit SS21.

SS23 look 25

Chopova Lowena ss23 look 25 Credits: Chopova Lowena ss23/Launchmetrics Spotlight

Een lange, witte jurk met ruches en een rode print, een ronde hals en korte pofmouwen, en een crossbody met ruches en een contrasterende donkerrode print.