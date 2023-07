Trend onder de loep: Mermaidcore

Zeemeerminnen in de geschiedenis, in films en op tv

Credits: The Little Mermaid/Courtesy Robert Fisk, Pexels

De mythen over wezens uit de zee die half mens, half vis zijn, gaan eeuwen terug. In 1837 werd het sprookje ‘De kleine zeemeermin’ van Hans Christian Andersen gepubliceerd. Het verhaal was zo populair dat de Deense regering opdracht gaf om een bronzen beeld van de zeemeermin te bouwen in Kopenhagen in 1909.

De film ‘Splash’ uit 1984, met Darryl Hannah in de hoofdrol, gaat over een zeemeermin die verliefd wordt op een man en is een Hollywoodfilm uit het einde van de twintigste eeuw. In de kustplaats Coney Island in Brooklyn (New York), viert de Mermaid Parade van 2023 dat mensen zich veertig jaar lang verkleden als zeedieren. Sommige mensen zijn zelfs professionele zeemeerminnen en zeemeermannen, zoals blijkt uit een documentaire die momenteel op Netflix te zien is: Merpeople.

De impact van Disney’s ‘De kleine zeemeermin’-film uit 2023

Zoals voorspeld door e-tailer Asos en beschreven door FashionUnited, heeft de film momenteel een grote invloed op de mode, vooral voor twintig- en dertigjarigen. Volgens Teen Vogue “was 'zeemeermin core' ooit slechts een niche stijl subcultuur en gaat het over het nabootsen van de mythische zeewezens.

#mermaidcore - de statistieken spreken voor zich

Er is een piek van 736 procent in recente Google-zoekopdrachten naar 'Zeemeerminstijl' en de zoekgegevens van Pinterest hebben een stijging van 614 procent gezien in het zoeken naar de term ‘zeemeerminnencore’. Op TikTok is #mermaidcore meer dan 333 miljoen keer bekeken.

Mermaidcore in de retail

Volgens Mashable.com, in combinatie met tutorials over hoe je je moet kleden en hoe je je haar moet stylen, domineren “stoffen met edelstenen en gehaakte rokken de strandkleding en maken pareloorbellen en blouses met pailletten - die doen denken aan visschubben - het af. De ogen worden bedekt met glinsterende blauwtinten en golvende rokken zijn versierd met een schelpen geregen sieraad.”

Op de catwalk

Na de pandemie hebben veel ontwerpers zich verdiept in de esthetiek. Dat is te zien in het begin van het SS21-seizoen, toen Donatella Versace jurken toonde met opdruk van schelpen en zeesterren. Over de inspiratie achter zijn SS23-collectie zei David Koma: “Ik had toen een visioen van een onderwaterwereld met kleurrijke zeewezens die in het duister tastten.”

Louis Vuitton ontwerper Nicolas Ghesquière presenteerde zijn resort 24-collectie op een piepklein eiland in Italië. Geïnspireerd door de omliggende meren, mengde hij neopreen tankpakken met weelderige hoofse gewaden en combineerde hij zeemeermin-achtige pailletrokken met marinejacks. De barokke hoofddeksels werden voor de show op maat gemaakt door een atelier in Rome dat werkt voor de opera en films. Mermaidcore omvat een reeks stijlen, stoffen en kleuren. Hier zijn acht ontwerpers die indruk hebben gemaakt.

Versace SS21

Credits: Versace ss21/Launchmetrics Spotlight

Look 36: Een groene, blauwe en oranje tank top versierd met zeesterren en een matchende minirok.

Credits: Versace ss21/Launchmetrics Spotlight

Look 66: een 'schelpachtige' bh-top van satijn en pailletten met een volant minirok met schelp- en zeesterrenprint.

Alberta Ferretti SS22

Credits: Alberta Ferretti ss22/Launchmetrics Spotlight

Look 48: een mouwloze jurk van jade, turkoois, saffier en amethist glinsterende paletten.

Credits: Alberta Ferretti ss22/Launchmetrics Spotlight

look 50: een blouse en minirok in dezelfde stoffen en kleuren met witte pumps en spitse neus.

Joseph Altuzarra FW22

Credits: Altuzarra fw22/Launchmetrics Spotlight

Look 43: een jurk met lange mouwen en een diepe V-hals, ondergedompeld in koperen en gouden pailletten.

Credits: Altuzarra fw22/Launchmetrics Spotlight

Look 44: een halternekjurk tot aan de grond in kleine en grote gouden pailletten met een extra overlay over de borst.

David Koma SS23

Credits: David Koma ss23/Launchmetrics Spotlight

Look 6: denim jeans met lange pijpen en een ketting van gouden en zilveren schelpen aan een gouden ketting.

Credits: David Koma ss23/Launchmetrics Spotlight

Look 10: een look van top tot teen in een Yves Klein blauw met een sportieve top met rits in contrast met een rok met pailletten en een fishtail zoom.

Credits: David Koma ss23/Launchmetrics Spotlight

Look 26: Een 'one-shouldered' shirt met mock-turtle hals en lange mouwen in een veelkleurige tie dye print. Zilveren schelpen versieren de schouder. Tot de accessoires behoorden metallix laarzen die tot de dijen lopen.

Valentino Haute Couture SS23 - ontwerper Pierpaolo Piccioli

Credits: Valentino HC ss23/Launchmetrics Spotlight

Look 65: een korte getailleerde mini jurk bedekt met oversized groene en blauwe metallic pailletten, met als accessoire opera-lange groene leren handschoenen en witte satijnen pumps.

Bronx and Banco FW23 - ontwerper: Natalie DeBanco

Credits: Courtesy/ Bronx and Banco fw23

Look 10:een asymmetrische visnetjurk met één schouder en strass versiering en bijpassende hoofdtooi.

Credits: Courtesy/ Bronx and Banco fw23

Look 14: een halternekjurk van ruitvormig visnet en een lange franje bij de borst.

Diesel resort 24 – ontwerper: Glenn Martens

Credits: Diesel Resort 24/Launchmetrics Spotlight

Look 5: Een bustier met bandjes en een roze en turquoise iriserende behandeling op het oppervlak met een midi-rok van ‘goud denim’.

Louis Vuitton Resort 24 – ontwerper: Nicolas Ghesquière

Credits: Courtesy/Louis Vuitton resort 24

Look 4: een meerkleurig neopreen jasje met oceaanprint en een zwart neopreen mini-rok met volants.

Credits: Courtesy/Louis Vuitton resort 24

Look 16: een jasje van roggenleer met 'anker'-knopen en een rok onder de knie van blauwe, zilveren en grijze pailletten. Accessoires omvatten een ingewikkelde hoofdtooi, aangepaste sneakers en een tas.

Credits: Courtesy/Louis Vuitton resort 24

Look 17: een crèmekleurig getailleerd jasje en rok tot over de knie met grijs en zilveren pailletten. Accessoires waren onder andere een gevederde hoofdtooi en aangepaste sneakers.