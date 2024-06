Trend reset voor SS25? Herenkleding is het komende zomerseizoen zacht en draagbaar

De zomer lijkt dit jaar misschien nog ver weg qua temperaturen, maar de modewereld - of liever gezegd de herenkledingwereld - kijkt al vooruit naar de lente/zomer van 2025. Het komende seizoen start in Londen in plaats van Florence, maar keert dan terug naar het traditionele schema met een tussenstop in Milaan en eindigt in Parijs. Niet alleen de route is veranderd, ook het speelveld van sommige ontwerpers is anders dan voorheen. Marine Serre en Paul Smith presenteren hun collecties op de catwalk tijdens Pitti Uomo in Florence, Martine Rose maakt haar debuut in Milaan en in Londen is gekozen voor een compleet nieuw format waarbij wordt gefocust op culturele dialogen en tentoonstellingen.

Hoeveel veranderingen het nieuwe seizoen en de bijbehorende kalender ook met zich meebrengen, één ding blijft hetzelfde: SS25 komt met een reeks trends en kernstijlen die de mode maandenlang zullen bepalen. Maar wat kan de industrie verwachten van het volgende seizoen en waar moeten inkopers op letten? FashionUnited vroeg trendbureau Fashion Snoops om een voorproefje aan het begin van het inkoopseizoen voor herenkleding.

'Praktische reset'

Eclectische opa's, tenniscore, de terugkeer van het Wilde Westen en overblijfselen van 'Quiet Luxury', het huidige trendlandschap is net zo wisselvallig als het weer. Net als het steeds veranderende weer, hebben trends en de tempo waarmee ze elkaar afwisselen, consumenten moe gemaakt. "De versnelling van trends via sociale media heeft bij veel consumenten bijgedragen aan een trendmoeheid", legt Jason Kress, senior strateeg voor herenkleding bij Fashion Snoops, uit. Daar komt 'Practical Reset' om de hoek: een trendvoorspelling voor SS25, die een terugkeer naar erfgoed items ziet om niet alleen het verstrijken van de tijd te vertragen, maar ook de consumptie. In tegenstelling tot de meeste trends, die zijn ontworpen om het nieuwste en beste van het seizoen aan te prijzen en te promoten, zal 'Practical Reset' naar verwachting een tragere, meer bewuste manier van consumeren promoten.

Burberry SS24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Net als Quiet Luxury voorheen, is 'Practical Reset' gebaseerd op het idee van 'echte kleding'. Bruikbaarheid, subtiel nut en comfort zijn essentieel, hoewel de trend zich esthetisch gezien richt op strakke lijnen en eigentijdse versies van klassieke stijlen, waarbij comfortabele basics zoals joggingbroeken of hoodies worden ingeruild voor icons. Trenchcoats, rib truien en spijkerbroeken staan voor duurzaamheid, draagbaarheid en betrouwbaarheid, en zijn voortgekomen uit een hernieuwde interesse en heropleving van oudere, traditionele maakprocessen zoals patchwork, stoppen, houtsnede en handmatig verven.

Lemaire FW24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

"Het is in wezen het tegenovergestelde van het kopen of ontwerpen van kleding die is gemaakt voor Instagram. Deze kleding doet niet te veel zijn best, ze overschrijdt haar invloed niet en hoort gewoon in elke collectie essentiële garderobe-items van een man", aldus Kress. Michael Leahy, Fashion Snoops-analist voor herenkleding, slet nog een ander seizoensverhaal voor, dat uit hetzelfde hout is gesneden als 'Practical Reset'. Het heet ‘Open Air' en is gebaseerd op het idee van eigentijdse werkkleding. Denk aan cargobroeken, werkjassen, werkhemden en de evolutie van de stijl die zijn oorsprong vond in de hiphop- en skatermode uit de jaren 90. Open Air evalueert de trend en vindt opnieuw zijn plaats in de herenkleding van vandaag.

Givenchy, Alyx en Fendi SS24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

"Ons seizoensverhaal Open Air staat voor kledingstukken die moeiteloos worden gedragen, en praktisch zijn", legde Leahy uit. "Het idee dat deze toegankelijke en duurzame kledingstukken zo nauwkeurig en goed gemaakt zijn, leent zich voor wat veel mannen tegenwoordig willen: functioneel en veelzijdig draagbaar."

Een garderobe met veelzijdige werkkleding voor SS25 zorgt voor moeiteloze overgangen zonder dat veel hoeft worden bijgekocht. Deze aanpak vereenvoudigt keuzes en moedigt doordachte investeringen aan, in stukken van hoge kwaliteit die de persoonlijke stijl weerspiegelen. Door zich te concentreren op minder, meer aanpasbare kledingstukken, kunnen klanten de tijd nemen om merken te kiezen die aansluiten bij hun waarden en prioriteit geven aan duurzaamheid.

'Softer Side'

Herenkleding en dameskleding delen niet alleen de catwalks, ze lenen ook van elkaar als het gaat om stijl. 'Softer Side', zoals Fashion Snoops de trend voor SS25 noemt, moedigt mannen aan om de verbanden tussen zelfvertrouwen en sensualiteit te onderzoeken. De trend, zoals de naam al doet vermoeden, moedigt mannen aan om in contact te komen met hun 'Softer Side' en inspiratie op te doen uit dameskleding zonder deze te imiteren.

"'Softer Side' is een vernieuwde focus op de 'Softer Side' van het man-zijn, de basics en loungewear-geïnspireerde kleding die elke dag zijn startpunt vormen", aldus Leahy. Mannen omarmen steeds meer hun sensualiteit en combineren elementen van dameskleding op een manier die natuurlijk aanvoelt. Ze vinden innovatieve methoden om de essentie van "zomerromantiek" in traditionele herenkleding te brengen.

Valentino Couture, Hermes SS24, Valentino SS24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Bovendien hebben traditionele herenkledingstukken zoals maatpakken plaatsgemaakt voor luchtige ontwerpen en zachte stoffen zoals zijde, organza en transparante chiffon, die ooit vooral met dameskleding werden geassocieerd. Gedrapeerde silhouetten, te zien bij Saint Laurent, waar halter- en blote shoulder-tops op de catwalk voor mannen verschenen, bewezen dat kledingstukken die ooit als vrouwelijk werden beschouwd, de wereld van herenkleding betreden.

Saint Laurent SS24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Elders worden nauwkeurig op maat gesneden pakken, gecompenseerd door lichtgewicht stoffen voor overhemden, of ondermijnd door subtiele maar opvallende aanpassingen in klassieke proporties.

De evolutie van deze kledingstukken vertegenwoordigt meer dan een verandering in stof en snit. Ze betekenen een bredere culturele verschuiving naar een ontspannen maar verfijnde esthetiek waarbij mode tot op zekere hoogte los staat van geslacht. Ontwerpers verkennen nieuwe manieren om structureel en maatschappelijk gemak te combineren en creëren stukken die met het lichaam meebewegen en een nieuw gevoel van vrijheid bieden.