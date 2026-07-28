Trend SS27-herenmode: De kleurrijke preppy esthetiek van Thom Browne, Polo Ralph Lauren en meer

Voor SS27 bood Milaan een podium aan twee iconen van de Amerikaanse stijl, elk met een eigen, extreem kleurrijke kijk op preppy mode. Thom Browne gaf een nieuwe invulling aan de collegiale preppy stijl, met zijn kenmerkende maatwerk in levendige madras, technisch nylon seersucker en wol met grafische ruiten. Polo Ralph Lauren legde daarentegen de nadruk op levendige tinten en speelse prints.

Deze kleurrijke, preppy esthetiek was een dominant thema in zowel Milaan als Parijs. Merken van Vuitton tot Sacai combineerden kleurrijke tops en outerwear met neutrale en monochrome kaki broeken en shorts. Dit is een voortzetting van de verschuiving in herenmode van vorig jaar, weg van luxe activewear naar een fusie van ontspannen Amerikaanse stijl en klassiek Europees maatwerk.

Polo Ralph Lauren SS27

Ralph Lauren m S27 051 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een patchwork kabelgebreide rugbytrui in primaire kleuren met vlakken, een witte polokraag, een geborduurd embleem en opvallende collegiale details. Dit in combinatie met een witte, geplooide broek met wijde pijpen. De styling bestond uit een smalle, rechthoekige zwarte zonnebril, een marineblauwe sjaal met witte stippen in de kraag en een oversized canvas draagtas met donkerblauwe afwerking. Lage, marineblauwe en witte suède sneakers maakten de look compleet.

Thom Browne SS27

Thom Browne m S27 053 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een enkellange, felgroene trenchcoat met zwarte accenten over een rood maatwerkvest, een asymmetrisch, verticaal gestreept overhemd en een marineblauwe gebreide, gestreepte das. Dit in combinatie met een pastelgele, geplooide broek die tot hoog boven de enkels valt. Andere accessoires waren een strooien hoed met platte bovenkant, zwarte sokken en witte leren penny loafers.

Ami SS27 by Alexandre Mattiussi

Ami m S27 025 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een kobaltblauwe, lichtgewicht nylon anorak met capuchon, een halve rits en een buidelzak aan de voorkant, gecombineerd met een bijpassende, relaxte sportshort met trekkoord. Accessoires waren onder andere een smalle, tan-kleurige leren crossbody tas, een zwarte bandana als hoofdband en zwart-zilveren sneakers.

Auralee SS27 by Ryota Iwai

Auralee m S27 033 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een tan-kleurige blazer over een oranje, lichtgewicht overhemd en een bijpassende nylon short met trekkoord. Accessoires waren een zonnebril met metalen montuur en gedeconstrueerde zwarte leren bootschoenen.

Willy Chavarria SS27

Chavarria m S27 042 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een feloranje, boxy en kort windjack met contrasterende blauwe manchetten en een opstaande kraag, gedragen over een bijpassend blauw overhemd. Dit in combinatie met een witte broek met wijde pijpen en plooien aan de voorkant, een donkere leren riem met een opvallende zilveren gesp en klassieke zwarte leren geklede schoenen.

Kenzo SS27 by Nigo

Kenzo m PO S27 005 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een lange, grasgroene wollen overjas met een geborduurd embleem op de borstzak en een horizontaal gestreepte polo in crème en donkerblauw, gestyled met een lange, dunne, bijpassende gestreepte das. Daarbij een losse, relaxte raw denim jeans met donkere wassing en licht uitlopende pijpen, en zachtleren instappers.

Louis Vuitton SS27 by Pharrell Williams

Vuitton m S27 032 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een neongele parka met capuchon en een bontrand, en een horizontaal gestreept gebreid vest in tinten limoengroen, marineblauw en geel, gecombineerd met een geplooide, geruite broek met wijde pijpen. Accessoires waren een baseballpet met logo in gewassen groen, een acetaat zonnebril met groen montuur en lage sneakers met logo.

Wooyoungmi SS27 by Madame Woo

Wooyoungmi m S27 024 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een limoengroen katoenen blousonjack met een geruite voering over een crèmekleurig overhemd, een zijden das met geometrische print en een ketting met edelstenen. Dit in combinatie met een lichtgrijze wollen pantalon met hoge taille, een leren riem en een witte stoffen hoofdband.

Kolor SS27 by Junichi Abe

Kolor m S27 047 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een oversized, felgroen technisch utility jack met zwarte accenten. Een gemêleerd grijze gebreide polo met blauwe en groene sportieve strepen op de kraag. Een kakikleurige short met een geïntegreerde nylon riem. Lage, technische trailrunningschoenen met een meerkleurig vetersysteem met stopper, gecombineerd met verticaal gestreepte, gemêleerd grijze sokken.

Sacai SS27 by Chitose Abe

Sacai m S27 013 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een kort, rood blouson bomberjack met een asymmetrische, zwaar doorgestikte ritsafdekking. Een lange, soepelvallende marineblauwe sjaal met stippen gedrapeerd over een lichtblauw popeline overhemd en een oversized, kakikleurige chino met wijde pijpen en losse plooien, gecombineerd met suède sandalen met meerdere bandjes en gespen.

Undercover SS27 by Jun Takahashi

Undercover m PO S27 042 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Heldere primaire en secundaire kleuren (oranje, geel, blauw, groen) verwerkt in complete, technische sportkleding van top tot teen.