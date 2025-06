Trend: Wie is de "messy girl" echt?

Parijs - Wazig haar en uitgelopen eyeliner, gecombineerd met een gekreukt T-shirt: sinds enkele maanden is de "messy girl" prominent aanwezig op sociale media en in het straatbeeld, een trend die minder bevrijdend is dan het lijkt.

In tegenstelling tot de "clean girl" die, met haar perfecte huid, zorgvuldig gestileerde haar en een look die past bij haar perfect opgeruimde interieur, de afgelopen jaren dominant was, belichaamt de "messy girl", oftewel "slordige meid", een meer rock-'n-roll-achtige en rommelige esthetiek, alsof ze net terugkomt van een feestje.

Een look die is omarmd door de Britse zangeres Charli XCX, de grondlegger van de verwante "brat" trend, en door haar Amerikaanse tegenhanger Billie Eilish, en die steeds meer mensen aanspreekt. Op sociale media heeft de hashtag #messygirl duizenden views, mede populair gemaakt door het nummer "I'm too Messy" van de Britse Lola Young. Op TikTok is de quiz "clean girl of messy girl", om te bepalen tot welke groep je behoort, een hit.

Tussen de gescheurde panty's van Courtney Love in de jaren negentig, de uitgelopen eyeliner van Amy Winehouse en de regenlaarzen op festivals van Kate Moss in de jaren 2000-2010, is deze "gesublimeerde nonchalance" echter niets nieuws, merkt Sophie Abriat, auteur en specialist in mode en luxe, op tegenover AFP.

"De trend zit een beetje tussen de soft grunge van de jaren 2010 en de indie sleaze (een zowel rock- als bohemian stijl, red.) van de jaren 2000. Alleen wordt elke trend tegenwoordig door het filter van het algoritme gehaald en verandert in een hashtag", benadrukt ze.

"Gestileerde burn-out"

Maar meer dan alleen een esthetiek, belichaamt de "messy girl" een levensstijl die loslaten en zelfacceptatie propageert. "Het is de esthetiek die imperfectie, nonchalance, wanorde en emotionele kwetsbaarheid viert. (...) Ze presenteert zich als kritisch ten aanzien van hyperproductiviteit, maar ook ten aanzien van de eisen en schoonheidsnormen" die horen bij de "clean girl" trend, analyseert Sophie Abriat. "Ze stelt tegenover controle een esthetiek van kwetsbaarheid en chaos. Een soort gestileerde burn-out...", vervolgt ze.

Een zorgvuldig gekalibreerde burn-out. Achter de schijnbare spontaniteit van de trend schuilt namelijk vaak een nauwgezette constructie. Zo zijn er talloze tutorials om een "messy girl" make-up of outfit te creëren. De enscenering van absolute controle door de "clean girl" wordt opgevolgd door "een soort enscenering van authenticiteit", constateert Claire Roussel, journaliste en specialist in de impact van mode. "De schijnbare chaos is vaak geconstrueerd", beaamt Sophie Abriat.

Deze georkestreerde wanorde, die zogenaamd bevrijdend zou moeten zijn, lijkt bovendien niet voor iedereen toegankelijk. "We zien geen grote feministische emancipatie, omdat deze trend wordt vertegenwoordigd door blanke, zeer slanke, hyper heteronormatieve vrouwen, beroemdheden zoals Kate Moss...", stipt Claire Roussel aan. "Het is geen trend die rekening houdt met diversiteit. In die zin is het niet bepaald feministisch", vindt ze.

Recuperatie

Bovendien, hoewel de "messy girl" zich wil onttrekken aan de heersende sociale normen, ontsnapt ze niet aan het risico van recuperatie door de mode- en beauty-industrie. "Dat is de paradox: zelfs imperfectie kan worden gestileerd, verkocht, geëditorialiseerd, en dat hebben de modemerken goed begrepen", observeert Sophie Abriat.

De "indie sleaze" stijl was met name prominent aanwezig tijdens de laatste Fashion Week voor vrouwen in Parijs, met veel leer, de terugkeer van de slim fit broek en het T-shirt met opdruk, zoals het topje "J'adore Dior", een herinterpretatie van de creatie van voormalig artistiek directeur John Galliano.

Toch biedt de "messy girl" een niet te verwaarlozen verademing in een tijd waarin "zeer reactionaire trends" opkomen, zoals die van de "tradwives", de "traditionele huisvrouwen", of de terugkeer van pro-anorexia content, verzekert Claire Roussel.

"Als mensen een trend vinden die hen in staat stelt zich te verzetten tegen deze hyperconservatieve eisen, die impliciet zeer misogyn zijn, is dat geweldig", concludeert ze.