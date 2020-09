Trendforecaster Christine Boland duidt tijdgeest in masterclass 'Ctrl_Alt_RE_Start'

Op 14 oktober a.s. duidt trendanalist Christine Boland de huidige tijdgeest in een inspirerende masterclass.Hoe bepaal je je koers en stuur je in deze onzekere tijden?

Drie heldere thema’s geven een perfect praktisch uitgangspunt voor innovatie, het maken van de juiste keuzes en voor het onderbouwen van beleid. Er ontstaan interessante nieuwe modellen en ecosystemen. Nieuwe energie. Wat blijft en wat gaat er veranderen?

Christine brengt relevante ontwikkelingen in kaart met aansprekende voorbeelden die direct in de praktijk toepasbaar zijn. Wanneer je begrijpt waar trends ontstaan en vandaan komen, dan kun je deze veel makkelijker toepassen in je eigen werkveld.

In één ochtend bijgepraat worden én je vragen kunnen stellen? Schrijf je in of wordt direct member en pak zeer voordelig nog twee extra seizoens-presentaties mee over Design Language en kleur! Alvast kennismaken met onze Design Language? Vraag nu een gratis uitgebreide preview aan met AW21 inspiratie via info@christineboland.nl o.v.v. Fashion United. Voor wekelijkse inspiratie kun je ons volgen op Insta: boland.christine.