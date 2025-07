Trends: De nieuwe tijdloze herenkleding voor lente/zomer 2026

De modewereld voor mannen verandert. Voor de lente-zomer van 2026 keert de mannenkleding terug naar een klassieke kijk op elegantie en worden streetwear looks ingeruild voor meer geklede outfits.

Gezien het onzekere geopolitieke klimaat kiezen merken voor veilige waarden: tijdloze stijlen die lang in de mode blijven en minder kans hebben om in de uitverkoop te belanden. Korte broeken, overhemden met korte mouwen en kostuumbroeken: FashionUnited bekeek de stukken van de herenshows voor lente-zomer 2026 om de tijdloze items te selecteren die het best zullen verkopen.

De outdoorjas

Heren lente-zomer 2026: EgonLab, Louis Vuitton, Armani. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Outdoor kledingstukken worden de nieuwe klassiekers. De combinatie van technische en casual kleding is al een paar seizoenen zichtbaar en is een blijvertje. In de spotlights: de korte parka van technisch materiaal in felle kleuren.

De korte broek

Heren lente-zomer 2026: Solid, Louis Vuitton, Prada. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De korte broek was een gemeenschappelijke factor in de herenshows van de Fashion Weeks voor lente-zomer 2026. Kort, zelfs ultrakort, wordt de korte broek een belangrijk kledingstuk, gemakkelijk te combineren en vernieuwd in een luchtigere lengte.

Het overhemd met korte mouwen

Heren lente-zomer 2026: Louis Vuitton, Vivienne Westwood, Dolce Gabbana. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Omdat het doet denken aan Elvis Presley of de ingenieurs van de NASA in de jaren zeventig, is het overhemd met korte mouwen een klassieker met een heerlijk vintage charme. Voor lente-zomer 2026 geven de korte mouwen en de boxy fit het overhemd een nonchalante elegantie, zoals te zien was bij Louis Vuitton, Vivienne Westwood en Dolce Gabbana.

Het colbert

Heren lente-zomer 2026: Lemaire, Martine Rose, Pasqualetti. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De kostuumbroek

Heren lente-zomer 2026: Auralee, Paul Smith, Amiri. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Met enkele of dubbele rij knopen weerspiegelt de populariteit van het colbert de nieuwe impuls van kleermakerskunst in de herenkleding. Klassiek en veelzijdig, drukt het de wens uit voor een meer geklede look die een duidelijk contrast vormt met de hoodie-joggingbroek-uniform van het post-covidtijdperk.

Net als het colbert voegt de kostuumbroek een geklede elegantie toe aan de herenlook voor lente-zomer 2026. Gedragen met een wijde pasvorm en een riem, maakt de ietwat retro uitstraling het een echte klassieker, die lang meegaat.

Slippers

Heren lente-zomer 2026: Louis Vuitton, Lemaire, Hermès. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hun nonchalance veroverde al een paar seizoenen geleden de dameskleding en droeg bij aan het grote succes van het merk Havaianas. Nu winnen slippers, of flip-flops, ook de mannen voor zich.

De kleine sjaal

Heren lente-zomer 2026: Hermès, Ami Paris, Acne Studios. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een geknoopte bandana of een geplooide sjaal: de aandacht voor detail gaat nu naar de nek. Als een finishing touch voor een outfit maakt de sjaal de look af en voegt er een ouderwetse elegantie aan toe. Van Ami Paris tot Agnès b. en Acne Studios: de finesse van dit ietwat dandy detail was te zien in bijna alle herenshows voor lente-zomer 2026.