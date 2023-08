Trends: Dit hangt er in de winter van 2023 in de winkels

FashionUnited heeft trendwebsites, moderetailers en catwalkshows onder de loep genomen om u een overzicht te geven van de belangrijkste trends voor het herfst/winter seizoen 2023/24 damesmode. Een 'best of' voor detailhandelaren en e-tailers die inspiratie nodig hebben, hun voorraad willen aanvullen of hun etalages up-to-date willen brengen.

Het colbert

Het klassieke colbert met zijn uitgesproken randen is een key piece voor de herfst/winter. De look is gebaseerd op de items die worden aangeboden door retailer Frankie Shop: veroverend en eenvoudig, effen of geruit. Let op de terugkeer van het double-breasted jasje (bijvoorbeeld te zien bij het Australische merk Zimmermann).

(From left to right) Isabel Marant, Awake Mode, Barbara Bui, FW23/24. Credits: Launchmetrics Spotlight.

Balletcore: de ballerina opnieuw bekeken

De ballerina, of ballerina-achtige schoen, is terug van weggeweest deze winter. De heropleving maakt deel uit van de Balletcore-trend (gepromoot door huizen als Simone Rocha, Miu Miu en Molly Goddard), die bestaat uit het hergebruiken van elementen van het dansvak, namelijk jurken, leotards en ballerina's. De ballerina kan een paar centimeter worden verhoogd, plat op een dunne rubberen zool worden gelegd, worden versierd met origami-ornamenten of nieuw leven worden ingeblazen met een spitse neus.

Zoals op 12 juli op de website van Vogue France werd gemeld, zijn de ultramodieuze modellen van Alaïa voortdurend uitverkocht. Het Franse label biedt een versie geïnspireerd op traditioneel Japans schoeisel, in strass, metallic, visnet of suède. Een andere trendsetter is de Mary Jane ballerina, die is afgewerkt met een riempje.

(From left to right) Carel, Prada, Roseanna, FW23/24. Credits: Carel, Launchmetrics Spotlight, Roseanna.

De lange 'quiet luxury' jas

De Quiet Luxury trend staat centraal in de esthetiek van FW23/24 en refereert aan ingetogen stukken met een elegante, chique discretie die opzichtigheid schuwt. Een van de hoogtepunten van deze trend is de herenjas, met zijn licht afhangende schouders (die soms doet denken aan de jas van Kim Basinger in de film 9½ Weeks). Het lange, rechte silhouet is verkrijgbaar in zowel zacht beige als klassiek grijs, zwart en marineblauw (vooral te zien bij Bottega Veneta, Jil Sander en Miu Miu). Een geruststellend, omhullend stuk dat de minimalistische kaart speelt zonder saai te zijn.

Andere belangrijke Quiet Luxury stukken zijn oversized gebreide truien, lange monochrome rechte rokken en alle basisstukken (t-shirts, overhemden, rechte broeken, enz.).

(From left to right) Calcaterra, Isabel Marant, Ami, FW23/24. Credits: Launchmetrics Spotlight.

Het pak

De meeste retailers zijn het over één punt eens: deze winter is een maatpak een must. We denken in het bijzonder aan de rokkostuums uit de jaren 80 die Saint Laurent voorstelde tijdens zijn FW23/24 show afgelopen maart: een krachtige look met een sterke vrouwelijke allure. Of het nu een rokkostuum of een broekpak is, de keuze is tussen monochroom of gestreept, van luxelabels als Bottega Veneta tot massamerken als Benetton en Cos.

(From left to right) Saint Laurent, Benetton, Cos, FW23/24. Credits: Launchmetrics Spotlight.

Matchende sets

Van trainingspakken tot loungewear-ensembles, gecoördineerde twee-delige kledingstukken zijn trendy geworden dankzij hun bijna moeiteloze stilistische bijdrage. Eerst waren er de joggingoutfits, die populair werden tijdens de pandemie en waarvan het coconeffect nog steeds in de mode is, maar de blik is nu gericht op outfits die iets gekleder zijn, om thuis of op kantoor te dragen. Hiertoe behoort gebreide kleding van Lovechild, met zijn omhullende charme.

(From left to right) Montagut, Ahluwalia, Lovechild, FW23/24. Credits: Launchmetrics Spotlight

Glitter voor elke dag

Je hoeft niet op de feestdagen te wachten om glitter te dragen. Jassen met metallic effecten, jurken met pailletten en topjes van lurex vinden hun weg naar de alledaagse garderobe om een conservatieve look op te fleuren en een twist te geven aan de Quiet Luxury trend.

(From left to right) Isabel Marant, Stine Goya, Dries Van Noten, FW23/24. Credits: Launchmetrics Spotlight.

Rood

Rood is een belangrijke trend voor FW23/24. Deze krachtige kleur geeft jurken een zelfverzekerd silhouet en een femme fatale effect. Het was vloeiend en satijnachtig bij Ann Demeulemeester, in leer bij Isabel Marant, gewatteerd bij Patou, geplooid en met een hoge kraag bij AZ Factory, of in een Y2K iteratie bij Courrèges.

(From left to right) Isabel Marant, Patou, Courrèges, FW23/24. Credits: Launchmetrics Spotlight.

Oversized

Over het algemeen is het silhouet voor FW23/24 oversized. Comfortabele stoffen worden gebruikt om de volumes te ondersteunen en de drager te omhullen. Maar dit betekent niet dat de vrouwelijke rondingen zijn weggewerkt: de volheid van een hoodie (onder andere populair gemaakt door de serie And Just Like That) zal worden vergezeld door leggings of eenvoudige ondoorzichtige panty's, terwijl een grote mannenjas een lichaam zal bedekken dat een minirok of transparante jurk draagt.

(From left to right) Miu Miu, Gauchère, Courrèges, FW23/24. Credits: Launchmetrics Spotlight.

Barbiecore

Het is moeilijk om de Barbiecore-trend en zijn krachtige roze met feministische connotaties niet te vergeten. Voortgestuwd door de kaskrakerfilm Barbie, brengt de kleur nu de boodschap van empowerment over, zoals bedoeld door regisseur Greta Gerwig. De look begon in 2022 en zal deze winter worden voortgezet met een reeks roze tinten die min of meer lijken op de tint die door de Mattel-pop werd gedragen.

(From left to right) Miu Miu, Stine Goya, Loewe. FW23/24. Credits: Launchmetrics Spotlight.

Het gilet met knopen

Ontleend aan zowel het driedelige pak als het silhouet van de ober, is het mouwloze gilet een terugkerend stuk in de FW23/24 lookbooks. Gedragen over een T-shirt met lange mouwen, een trui, een overhemd of met niets eronder, is het een licht oversized, mannelijk-vrouwelijke keuze.

(From left to right) Aeron, Emporio Armani, Fendi. Credits: Launchmetrics Spotlight, AW23/24.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlans door Caitlyn Terra.