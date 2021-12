Trends: Dit hangt in de zomer van 2022 in de etalages

FashionUnited geeft u een overzicht van de mode-items die de zomer van 2022 zullen bepalen. Een ‘best of’ voor winkeliers en e-tailers die op zoek zijn naar inspiratie om hun voorraad aan te vullen of hun etalages zo goed mogelijk up-to-date te houden.

De mocassin

De preppy oorsprong van de mocassin geeft hem een klassieke uitstraling en heeft hem tot een basis item in de garderobe van zowel mannen als vrouwen gemaakt. Sinds enkele seizoenen wordt de mocassin op verschillende manieren gestyled: versierd met kettingen of een dikke zool. Voor de zomer van 2022 hebben heel wat labels hun modellen loafers aangetrokken, waarbij ze kozen voor een basic versie om een outfit te versimpelen of wat meer preppy te maken (Miu Miu, Margaret Howell), terwijl anderen het in een ingetogen model hebben gebruikt met knallende kleuren (Marni).

Chanel

De bralette

Dit stuk, dat het midden houdt tussen een top en een beha, is gespot bij een groot aantal merken en wordt gedragen onder een blazer of doorschijnende top. Van Maje tot Chanel tot Roberto Cavalli, de bralette onthult de huid brutaler dan een crop top en kan zowel op straat als op het strand gedragen worden.

De heupbroek

De trend komt voort uit de rage van de jaren 2000 en zal vooral generatie Z aanspreken. Low-rise broeken worden gedragen met een crop top om het onderste deel van de buik te laten zien (Blumarine, MSGM, Coperni) en zijn gemaakt van casual denim of fleece voor een relaxte stijl.

Dior

Het bomberjack

Tijdens de modeweken van 2022 was de bomber vrijwel overal te zien. Dit ruimvallende jasje kan aan verschillende looks worden aangepast: in een sportieve versie (Dior), in elegant monochroom (Hermès) of met goudkleurige bling (Celine). De geribde randen en het satijnen materiaal komen goed tot hun recht op een breed scala aan stijlen, van preppy tot streetwear.

De microrok

Tijdens de laatste SS22 Women's Fashion Weeks veroverde de microrok een groot deel van de catwalks. In een grungy en ultra low-waisted versie, had het zijn intrede gedaan bij Miu Miu. Maar de variaties zijn bijna oneindig: in gekleurd breiwerk bij Germanier, in een glanzend ruitje bij Christian Cowan, rijkelijk versierd bij Dolce & Gabbana, romantisch op de heup geknoopt bij Loewe of in een utilitaire versie bij Blumarine. Gedragen op blote benen kan het microrokje worden opgevat als een sexy stuk, maar het beantwoordt ook aan een ander fundamenteel verlangen: dat van een sensueel en niet-seksueel lichaam.

Lacoste (via Turbulence)

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.