Trends: Dit hangt in het najaar van 2021 in de etalages

FashionUnited geeft u een overzicht van de trends die het seizoen herfst-winter 2021-22 zullen bepalen. Een ‘best of’ voor winkeliers en e-tailers die op zoek zijn naar inspiratie om hun voorraad aan te vullen of hun etalages zo goed mogelijk up-to-date te houden.

Beeld : Dior press office / Salvatore Ferragamo via Richard Pestour Communication.

1. Glans en overdadigheid

Nu de laatste maanden minder gelegenheid is om felle kleren te dragen, verandert de mode haar regels en moedigt zij het dragen van lurex blouses, fonkelende jurken en glinsterende accessoires in het dagelijks leven aan. Het verlangen naar glans en overdadigheid maakt deel uit van de post-pandemische behoefte aan optimisme en vreugde die in de campagnes van FW21-22 te zien is.

De trend komt tot uiting in metallic stukken (Salvatore Ferragamo, Sportmax, Jil Sander), blouses met lovertjes, maar ook in franjes die beweging en een speelse dimensie geven aan elke look (Alexandre Vauthier, Salvatore Ferragamo, Coperni, Etro). Opvallend: ten opzichte van de shows van SS21 omvatten de shows van het najaarsseizoen 69 procent meer feestelijke looks (bron: Heuritech). De glamour van de Prada-collectie bijvoorbeeld, was duidelijk, met outfits die jurken met lovertjes combineerden met shawls die zowel elegant als comfortabel waren.

Beeld: MM6 Maison Margiela press office / Verso via Autrement PR / The Kooples via Brainstorming communication.

2. Knusse gebreide kleding

In tijden van crisis is gebreide kleding er om troost te bieden, vooral wanneer de crisis ons dwingt thuis te blijven. Het is in deze context, die van de zoektocht naar comfort, dat de trend van breisels past: we vinden de afgeronde volumes terug op truien, maar ook op maxi jurken (Ulla Johnson), mouwloze tops (Acne Studios) of metallic rokken (Balmain).

In hetzelfde idee zien we de alomtegenwoordigheid van het vest. Van House of Sunny tot Prada, via Acne Studios en Celine, dit stuk biedt verschillende manieren om het te dragen: open op een hemdje of gesloten als een trui.

Beeld: Shiatzy Chen, press office / Sisley via LS Communication / Salvatore Ferragamo via Richard Pestour Communication.

3. Sensualiteit door transparantie

Of het nu gaat om een zijden sluier, mesh of polyester, het lichaam onthult de huid door sensuele en poëtische transparantie. Bij Salvatore Ferragamo, Coperni of Sportmax passen de ontwerpers doorschijnende materialen toe in een discrete touch of in een totale look, terwijl de doorzichtigheid van kant werkt op stukken voor zowel overdag als 's avonds (Yuhan Wang, Jil Sander, Antonio Marras), waarmee de grens tussen binnen- en buitenkleding nog verder vervaagt.

Beeld: Maje via Dress Code / Neul via Autrement PR / Gap via Obcm.

4. De nostalgie van de spencer

Preppy, sportief, minimalistisch, of gehaakt, de spencer neemt verschillende looks aan, afhankelijk van de gekozen stijl. Of hij ons nu nostalgisch doet terugdenken aan de trui van opa of aan de cropped versie uit de jaren '90, de spencer maakt een gevarieerd laagjesspel mogelijk: over een los t-shirt, een hemd of een blouse met hoge hals. Het kan ook als top gedragen worden, zoals bij Ayni, Balmain of Eckhaus Latta.

Beeld: The Kooples via Brainstorming communication / Gap via Obcm / Maje via Dress Code.

5. De jaren 90

Of het nu gaat om het plezier van rave party's of de fantasie van een spontaner tijdperk, ontwerpers putten in de archieven van de jaren '90 uit de sfeer van die tijd. Het resultaat zijn losse, op skaters geïnspireerde silhouetten, sexy crop tops, trainingspakken en levendige, zelfs fluorescerende kleuren. Een trend die niet meer weg te denken is, als we de alomtegenwoordigheid op de FW22 Men's Fashion Week mogen geloven.

Van de belangrijkste stukken uit de jaren 90 lijkt de hoodie het meest tijdloos en gemakkelijk te dragen. De hoodie is een sportkledingstuk en de functionaliteit ervan staat niet langer ter discussie. Wij kiezen er een met een groot logo zoals dat van Gap, uit de reeks "booglogo's", een model met een vintage tintje voor herfst-winter 21, of monochroom voor een meer verfijnde versie (The Frankie Shop).

Beeld: Icicle via Magna Presse / Maje via Dress Code / Youser via Autrement PR.

6. All-over ruitprint

Het is de klassieke back-to-school look. Voor herfst-winter 21-22 worden de ruiten overal gedragen en voegen ze burgerlijke referenties toe aan onze loungewear looks van het moment. Bucheron-, gingham- en princes-de-gallesruiten in jurken, rokken, tops en bovenkleding geven outfits een meer klassieke uitstraling. U vindt ze bij Auralee, Aknvas, Vetements, Ami Paris, Barbara Bui, Celine, Courrèges en vele andere ontwerpers.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.