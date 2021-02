Trends: Dit houdt ons bezig in de herfst/winter van 2021

Enerzijds is loungewear booming business geworden, anderzijds groeit de aandacht die we nu besteden aan onze outfit wanneer we een keer de deur uit gaan ook steeds meer. Nooit eerder was kleding zo duidelijk een weerspiegeling van de tijd. Om inkopers beter te begeleiden bij hun selectie voor herfst-winter 2021, vroeg FashionUnited Célina Bailly, hoofd van het trendboek ‘Femme casual’ van het agentschap Promostyl, om tips.

Bij Promostyl werkt u meestal aan vier hoofdthema's per seizoen. Wat zijn de hoofdthema’s voor herfst/winter 2021?

Bailly: Voor het herfst/winterseizoen 2021 hebben we gewerkt aan de volgende trends: de eerste trend die een mix is van urban armour en straatcultuur; de tweede trend is een fantastierijk en futuristisch universum; de derde trend is gericht op een garderobe die put uit de hulpbronnen van de natuur, een zeer belangrijk thema bij Promostyl (...). De laatste trend is feestelijker, we hebben positiviteit en vrolijkheid nodig als reactie op deze pandemie.

Kunt u voor mij de belangrijkste looks van herfst/winter 2021 samenvatten?

Denk daarbij aan de volledige jogginglook met een heel lang donsjack, of een outfit met laagjes van leren stukken voor een donkere look zoals bij Ellery.

Speelt comfort nog steeds een grote rol voor herfst/winter 2021?

Comfort is áltijd een prioriteit, en nog meer in deze moeilijke tijden. We zien dit terug in verschillende trends: heel sportief of meer psychedelisch met een mix van genres. De outfits zijn extravagant: een coltrui met grafische print, een mouwloos vest met losse ceintuur, een joggingpak gecombineerd met mocassins en een grote sjaal.

Wat zijn de belangrijkste materialen voor Herfst/Winter 2021?

Jeans blijven ongekend populair. Daarnaast zullen jacquards en fleece ook vrij dominant zijn dit seizoen.

Welke merken weerspiegelen het best de look voor herfst/winter 2021?

De prachtige breisels en looks van het merk Alanui; Gucci is onverminderd populair en raakt altijd de juiste toon; Coperni voor zijn futuristische lijnen. Tot slot noem ik ook The Frankie Shop met hun monochrome joggingsets en oversized jassen.

Musthave accessoires voor herfst/winter 2021?

Jacquard sokken, de wollen muts en een baret!

Wilt u meer weten over de damestrends voor het seizoen herst/winter 2021? Bekijk dan de video: Fashion Snoops webinar FW21 damesmode trends

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.FR. Vertaling en bewerking: Ilona Fonteijn.