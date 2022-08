Trends: Dit ligt in de winkels voor winter 2022/23

FashionUnited geeft een overzicht van de trends voor het herfst-winter 2022-23 seizoen voor winkeliers en (e-)retailers die inspiratie nodig hebben, hun voorraden willen aanvullen of hun etalages willen updaten.

Het almachtige roze

Ontstaan op sociale media en aangewakkerd door de aanstaande release van de Barbie-film, kleurt de #barbiecore-trend reclamecampagnes en modeshows met haar sterke en krachtige roze. Hoewel de fuchsia-achtige tint, die vaak als een totaal-look wordt gedragen, van oudsher aan gender gebonden is, beginnen ook mannen de kleur te dragen. Een voorbeeld hiervan is de laatste Valentino campagne - waarvan de monochrome AW 22-23 show helemaal roze was - waarin de Britse Formule 1 coureur Lewis Hamilton gekleed is in een roze outfit.

Voorbeelden en inspiratiebronnen: de Valentino-campagne met Euphoria-ster Zendaya; lookbooks van topmerken als Patou, Salut Beauté en Avellano.

Crédit : LGN Louis Gabriel Nouchi / Valentino

Preppy

De preppy referenties, die regelmatig te zien zijn in herfst- en wintermode, bestaan uit klassieke stukken zoals vesten, geruite overjassen en gebreide truien met V-hals en contrasterende biezen. Of het nu om een totale look gaat of om een subtiele touch, de preppy inspiratie kwam terug in veel van de AH22/23 shows, zoals die van Louis Vuitton, Chanel, Gucci of Miu Miu. De mocassin, het paradepaardje van de trend, heeft de afgelopen maanden op vele catwalks gestaan: hij is te vinden bij zowel luxe- als fast fashion-merken, van Dior en Christian Louboutin tot Zara.

Voorbeelden en inspiratie: mocassins met witte sokken in een look van model Hailey Bieber, een preppy stijl gemoderniseerd door een oversized blazer en een cut-out jurk; ruiten en laagjes bij Thom Browne (collectie resort 2023); de mouwloze trui en fluwelen broekcombo bij Maliparmi.

Crédit : Thom Browne / Maliparmi

Alles wat schittert

Lamé, iriserend en glinsterend: glanzende stuks zijn een must in de herfst-winter 22/23 garderobe en blijven niet beperkt tot feestoutfits aan het eind van het jaar. Lurex- en paillettenborduursels glijden door het breisel van truien en leggings, worden aangebracht op werkkleding of geven glamour aan een jurk voor overdag. De glans, verzacht door matte kleuren en materialen, laat ook satijnen joggingpakken oplichten om de meest comfortabele stukken nieuw leven in te blazen.

Wat de accessoires betreft, maakt Jérôme Dreyfuss zijn hobo-tas iriserend, kleurt Freelance zijn laarzen met een lichtgevend patchwork en brengt Ganni broches met diamanteffect aan op zijn mocassins.

Voorbeelden en inspiraties: onder de meest geziene kleding van de afgelopen maanden herinneren we ons de jurk van Marilyn Monroe die Kim Kardashian droeg op de rode loper van het Met Gala: een naakte, nauwsluitende jurk geborduurd met pailletten.

Crédit : Pompom (photo par David Maurel) / By Far.

Het T-shirt met boodschap

Met de ernst van de huidige periode - de steeds beter zichtbaar wordende opwarming van de aarde, de oorlog in Oekraïne, de dreiging van abortusrechten - heeft kleding toenemende potentie om politieke standpunten te ondersteunen. In deze context treedt één stuk in het bijzonder op de voorgrond: het T-shirt met boodschap. Omdat het een middel is om steun uit te drukken, een standpunt in te nemen, eisen te stellen of om een eigen identiteit beter te doen uitkomen, hebben zowel luxemerken als massamerken gebrainstormd om hun lexicon te vernieuwen door ironische, zeer serieuze of totaal onconventionele versies in het leven te roepen.

Voorbeelden en inspiratiebronnen: Balenciaga's "stop being rich" t-shirt (SS23-collectie); Cos' samenwerking met dichter Anatol Knotek; Weekday's Zeitgeist-project, dat topjes aanbiedt met teksten die actuele gebeurtenissen in de populaire cultuur en samenleving weerspiegelen.

Crédit : DHRUV KAPOOR / Weekday

#cottagecore

Van de trends die op sociale netwerken floreren, is #cottagecore een van de meest geziene. Zoals onze collega's van Marie Claire magazine uitleggen, "schuilt onder deze ruige naam een esthetiek die voortdurend aan kracht wint en gekenmerkt wordt door de viering van een (enigszins) geïdealiseerd plattelandsleven". De hoogtepunten van #cottagecore: lange liberty jurken, peasant blouses, rieten manden, regenlaarzen, gingham prints en klompen in een schapenvacht uitvoering voor de winter.

Voorbeelden en inspiratiebronnen: de AH 22/23 collectie van Soeurs; regenlaarzen gecombineerd met felle kleuren in de Chanel AH 22/23 collectie.