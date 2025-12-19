Trends van 2025 volgens Lyst: Miu Miu heerst, Labubu charmeert en de slipper is populair

Het ‘Year in Fashion’-rapport van Lyst is een toonaangevende graadmeter voor de meest invloedrijke bewegingen in de mode. In 2025 wordt de industrie gekenmerkt door controversiële trends, hevige discussies en een collectief verlangen naar meer toegankelijkheid.

Miu Miu, omschreven als het ‘kokette zusje’ van Prada, is de onbetwiste winnaar in de data van Lyst. Voor het derde jaar op rij verovert het Italiaanse label de toppositie als meest toonaangevende merk. Dit succes is te danken aan een opmerkelijke wereldwijde vraagstijging van 138 procent in de afgelopen drie jaar. Lyst schrijft het succes van Miu Miu toe aan de speelse en fantasierijke benadering. Het merk biedt een contrast met de serieuze kant van luxe, maar presenteert tegelijkertijd draagbare collecties.

Miu Miu blijft heersen, slippers onverwachte favoriet

De meest opvallende producten van dit jaar zijn sterk beïnvloed door toonaangevende figuren uit de mode- en popcultuur. De Labubu-bedel, een onontkoombare rage, groeide uit tot een statussymbool en oversteeg de status van een simpele hype. Beroemdheden van Cher tot David Beckham waren in de ban van de lachende konijnensleutelhanger. Dit resulteerde in een stijging van 625 procent in zoekopdrachten naar het pluizige figuurtje in mei en juni, het hoogtepunt van de rage volgens Lyst.

Labubu takes over European fashion weeks. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een vergelijkbare hype ontstond rond de Chloé Paddington-tas, die dit jaar opnieuw werd gelanceerd en vervolgens werd gespot bij stijliconen als Dua Lipa en Alexa Chung. Na de herintroductie steeg het aantal zoekopdrachten naar de tas met gemiddeld 418 procent, met een piek van 573 procent in september.

Schoenentrends richtten zich op zowel comfort als strak design. De ‘ugly shoe’-esthetiek werd aangevoerd door de Dune-sandaal van The Row, met een gemiddelde groei van 130 procent in de eerste helft van het jaar. Ook slippers waren populair: het aantal zoekopdrachten steeg met 240 procent nadat Jonathan Bailey een paar droeg op de rode loper voor de première van ‘Jurassic World’. Prada was ondertussen toonaangevend in de trend van strakke sneakers met het Collapse-model, wat zorgde voor 31 procent meer zoekverkeer.

The Chloé Paddington bag. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De afbraak van exclusiviteit

De modewereld in 2025 wordt sterk beïnvloed door sociale bewegingen die gevestigde normen uitdagen. Een bepalend thema van het jaar is het slechten van barrières. Dit wordt gedreven door evenementen zoals ‘watch parties’ voor modeshows, die exclusiviteit doorbreken, en televisieseries als ‘The Summer I Turned Pretty’, die generatiekloven overbruggen.

Deze verschuiving naar toegankelijkheid wordt aangejaagd door figuren als de Frans-Algerijnse content creator Lyas. Zijn openbare ‘La Watch Party’ voor het mannendebuut van Jonathan Anderson voor Dior werd zo populair dat het evenement uitbreidde naar drie steden. Tegelijkertijd ondermijnt een nieuw type influencer het elitarisme in de industrie. Een groeiend aantal modeliefhebbers gebruikt datagestuurde socialemediaprofielen om modeverschuivingen te analyseren, waardoor authentieke en informatieve content beschikbaar wordt voor een breder publiek.

Dior Men SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Volgens Lyst wakkert een gevoel van toegankelijkheid ook de nostalgische ‘Britvasion’-trend aan. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de terugkeer van Oasis, wat leidt tot een ‘Britpop’-revival. In augustus rapporteerde Lyst een piek van 133 procent in de Britpop-esthetiek, gekenmerkt door trainingspakken van Adidas en waxjassen. Een andere sleutelfiguur is Charli XCX. Haar ingetogen bruiloft in Oost-Londen veroorzaakte een socialmediahype. Dit inspireerde de vraag naar moeiteloos chique bruiloften en droeg bij aan een maandelijkse stijging van twaalf procent in zoekopdrachten naar Vivienne Westwood.

Verdeeldheid, discussie en de invloed van Demna

Dit jaar zorgden diverse publieke figuren voor veel aandacht, zij het om verschillende redenen. Pedro Pascal werd bijvoorbeeld door Lyst uitgeroepen tot ‘Aura Dresser’ van het jaar. Zijn keuzes op de rode loper vergrootten de naamsbekendheid van merken. Zo zorgde zijn verschijning bij de Emmy’s voor een stijging van 23 procent in zoekopdrachten naar Celine Homme.

Pedro Pascal at the 2025 Emmy Awards wearing Celine. Credits: Celine.

Controverse blijkt een krachtige aanjager van de vraag. De halftime-show van Kendrick Lamar tijdens de Superbowl trok niet alleen de aandacht vanwege zijn publieke vete met Drake. De keuze van de rapper voor een flared jeans veroorzaakte een enorme piek van 2.368 procent in zoekopdrachten naar dit model. Actrice Sydney Sweeney zorgde ook voor online discussie met haar campagne voor American Eagle. De betrokkenheid van de ‘Euphoria’-ster bij een veelbesproken woordspeling tussen ‘jeans’ en ‘genes’ leidde tot 53 procent meer verkeer naar het merk. De zoekopdrachten naar straight leg en low-rise baggy jeans stegen met respectievelijk 143 procent en honderd procent.

Naast de invloed van beroemdheden worden ook veranderingen in het leiderschap van luxemerken nauwlettend gevolgd vanwege hun impact op de consumentenvraag. De eerste data wijzen op positieve resultaten bij belangrijke benoemingen. Na de overstap van Demna van Balenciaga naar Gucci in maart, zag Gucci het verkeer met 106 procent stijgen. Grace Wales Bonner zorgde voor een nog grotere piek van 165 procent in zoekopdrachten voor haar gelijknamige merk, nadat zij werd benoemd tot opvolger bij Hermes Men.