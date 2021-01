Trendwatcher Renske Mennen maakt trendvoorspellingen voor FW21 bekend

Trendwatcher en auteur Renske Mennen heeft een nieuw trendboek uitgebracht genaamd ‘Trend Movement AW21 / 22’ waarin ze FW21 trendvoorspellingen heeft gedaan.

Mennen gaf aan dat de pandemie een enorme impact heeft op de mode-industrie en dat nieuwe normen en waarden op de voorgrond treden voor modelabels. "Covid-19 heeft trends versneld die al in opkomst waren ... trends zoals 'intieme technologie', 'menselijke aanraking', 'aards gedrag' en 'het leven opnieuw uitvinden' zullen leidend zijn voor het AW21 / 22-seizoen," zei ze in een verklaring.

Het leven opnieuw uitvinden

De trend 'het leven opnieuw uitvinden' komt volgens Mennen voort uit de menselijke normen en waarden die er toe doen. De pandemie liet de wereld zien hoe snel de samenleving draaide en “een vertraging is een onvermijdelijk gevolg. Kijk bijvoorbeeld naar modehuizen als Michael Kors, Gucci en Saint Laurent die hebben aangekondigd niet meer mee te doen aan de 'fast fashion calender' van vandaag. Deze trend gaat ook over het leven in zijn puurste vorm, ”voegt Mennen eraan toe.

Intimate tech

De mode-industrie raakt steeds meer betrokken bij het digitale leven, aangezien het gebruik van technologie de afgelopen maanden is toegenomen. "‘ Intieme technologie 'is een reactie op de eenzame samenleving ... technologie zal een middel zijn om op een gevoelig niveau intimiteit met de consument te creëren, "zei Mennen. Digitale mode is een geheel nieuwe markt voor de mode-industrie.

Religious impact

Religie zal volgens Renske een sterke invloed hebben op de kleurenschema's voor de FW21-seizoenen. Goud zal een opvallende accentkleur zijn in verschillende collecties en de kleur ‘heilig wit’ zal een van de leidende kleuren zijn en staat voor ‘de behoefte aan rust en het symboliseert de puurheid van het leven waar we weer naar op zoek zijn. De draperende jurken van Jil Sander en Carolina Herrera weerspiegelen bijvoorbeeld dit behendige en maagdelijke gevoel, ” vertelt Mennen.

Menselijke leegte

Voor Renske is 'menselijke leegte' de leidende trend voor FW21 en botsende kleuren zoals zwart en wit zullen enorm verschijnen omdat ze een "overvloed aan extremen op de catwalk" heeft gezien en ze gelooft dat de samenleving op een keerpunt staat. . “In de collecties van Prada en Jil Sander kun je zien dat de witte bloemen op de pikzwarte kleding een hoopvolle verbinding met de toekomst aangeven.

“Ik vind het hartverwarmend en hoopvol om te zien hoe mensen echt weer met elkaar in contact komen, in de breedste vorm van het woord”, concludeert Mennen. ‘Trend Movement AW21 / 22’ is beschikbaar op haar website.

Beeld: Catwalk Pictures