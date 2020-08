TRVL DRSS biedt comfortabele pasvormen en tijdloze designs

Bij TRVL DRSS geloven we dat kleding je niet moet beperken. Sterker nog, je outfit moet jou helpen om alles uit je dag te halen, wat je bui, activiteit of ambitie ook is!

Het begon met een vraag

Wij hebben ons afgevraagd wat voor garderobe jou kan helpen een actief leven te leiden. Vervolgens hebben we de collecties ontworpen die zo’n leven ondersteunen. Dat betekent comfortabele pasvormen. Tijdloze designs die je eindeloos kunt mixen en matchen. En hoogwaardige stoffen die ook na een drukke dag of lange nacht in een koffer niet kreuken.

Niet verder vertellen hoor

Het grote geheim van TRVL DRSS is de unieke stoffen die wij gebruiken. Verschillende diktes en kwaliteiten, die met elkaar gemeen hebben dat ze een flinke mate van stretch hebben, kreukvrij zijn en met je lichaam mee bewegen. Precies wat jij nodig hebt in jouw actieve leven. Niet voor niets vinden wij inspiratie in sportswear, streetwear en casual klassiekers. Door elementen en productiemethoden uit die stijlen te combineren met de unieke eigenschappen van onze TRVL DRSS stoffen ontstaan er altijd bijzondere dingen.

Je hoeft niet te schreeuwen om een statement te maken

Daarom hebben TRVL DRSS stukken altijd subtiele details waarmee je ver boven de middelmaat uitsteekt. Verwacht bijzondere stiksels, strategisch geplaatste zakken en elementen uit mannenkleding die jouw look juist een extra vrouwelijke twist geven. Ieder item is zo ontworpen dat het altijd mooi langs je lichaam valt, ook aan de zij- en achterkant. Al onze collecties worden geproduceerd in Europa, in ateliers waar met geduld en liefde voor kleding gewerkt wordt. Die kwaliteit zie je en voel je.

Je hebt nog genoeg te doen

Daarom hoef je met TRVL DRSS niet eindeloos voor je kledingkast te dralen. Je kunt namelijk alles (in)pakken in de wetenschap dat het goed zit, perfect matcht en 365 dagen per jaar draagbaar is. Al onze stukken zijn probleemloos te combineren of aan te vullen. Bovendien passen ze altijd bij onze eerdere collecties. We bewegen organisch mee met de mode, maar doen niet aan rages. Daarom zijn onze collecties ook na jaren nog draagbaar. Wat ons betreft is slow fashion de beste manier om mode te verduurzamen.