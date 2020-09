Twaalfde editie Fashionclash festival: dit zijn de deelnemers

Save the date: de nieuwe editie van Fashionclash Festival vindt dit jaar plaats van 27 tot en met 29 november bij diverse locaties in de binnenstad van Maastricht. Het festival wordt dit jaar in een nieuw jasje gestoken: er zal geen modeshow plaatsvinden, maar presentaties en experimenten waar het publiek aan mag deelnemen, zo wordt vermeld in het persbericht. Deelnemende ontwerpers zijn Berend Brus, Marlou Breuls, Neo Design Maarten van Mulken, Rena Jansen, The Nightmare Disorder en een presentatie van Xhosa in samenwerking met Black Harmony. Ook Laura Snijders en Inge Vaandering doen dit jaar mee, met hun project ‘Murmer’. Vaandering won dit jaar de Keep an Eye Textile & Fashion Award voor haar presentatie bij de afstudeershow van de KABK.

Tijdens het driedaagse festival in Maastricht zal een generatie nieuwe ontwerpers en kunstenaars uit het binnen- en buitenland hun werk tonen aan het publiek. De 12e editie bestaat uit exposities, performances, fashion talks en cross-overs met podiumkunsten. Daarnaast zal ook de vierde editie van de Fashion Makes Sense Award worden gepresenteerd. In verband met de Covid-19 maatregelen wordt het programma voor een kleiner publiek gepresenteerd, en is de capaciteit voor het aantal bezoekers dus kleiner dan voorgaande jaren.

Het festival bestaat uit verschillende onderdelen. De categorie ‘Class of 2020’ presenteert het werk van afgestudeerde studenten van verschillende mode-academies in Nederland. Deelnemers zijn onder andere: Atelier Josja Louise, Carolin Dieler, Charlotte Simons, Hanakin Henriksson, Hailey Kim, IdanGrady, Ilse Kremer, Josephine Malcorps, Katja R., Lara Warson, Linn, Max Jan Lanting, Rosa Sierra Xoxo Mol en Studio Mus Ruijg.

Voor de categorie New Fashion Narratives, die draait om het analyseren van de mode industrie, presenteren de volgende deelnemers hun werk: Anouk van Kampen Wieling en Nina Dekker, Antoine Peters, Chiron Floris, Clara Chu, Femke de Vries, Garciabello, Gjorgji Despodov and Anelia Antova, Josipa Stefanec, Laura Snijders & Inge Vaandering, Lewv, Passama/Langendijk, Schepers Bosman, STM16:9ftt en Studio Adaptive Skins. Tijdens de categorie Living Exhibition, zullen kunstenaars een crossover creëren tussen mode, performance, dans, beeldende kunst en video. Het zal bestaan uit werk van onder andere Luca Tichelman & Fenna van der Klei, the metadonnas en Schueller De Waal.

Op zondag 29 november vindt de show Locals plaats. Hierin zullen verschillende modeontwerpers hun nieuwe collectie presenteren, in combinatie met een optreden van Toneelacademie Maastricht. In deze show zullen de ontwerpers Michi’m X Maxniereisel, Paers, Studio | Heey, Teun en Turtlehorn hun werk presenteren.

Tijdens het festival zullen ook meerdere individuele shows plaatsvinden op verschillende locaties, van onder andere a Fashion Counter Archive, Anne Meffert, Anouk van Klaveren, Daniel van Hauten, Dominik, Iris van Wees, LLIS, Orlando – New Chapter, Liselot Hoekstra en Shroud.

Fashionclash Festival is een initiatief van de in Maastricht gevestigde Stichting Fashionclash, een platform voor nieuwe generaties modemakers en (podium) kunstenaars. Sinds 2009 heeft Stichting Fashionclash meer dan 200 projecten gerealiseerd in Nederland en in het buitenland, waaronder China, Portugal, Zuid-Afrika, Malta, Duitsland, België en Polen.

Beeld: Fashionclash Festival