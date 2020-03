Twee mode-ondernemers in de lijst Jonge Ondernemers 2020 van Financieel Dagblad

FD Persoonlijk, het weekendblad van het Financieele Dagblad, heeft de jaarlijkse lijst van Jonge Ondernemers gepubliceerd. De lijst presenteert ‘de vernieuwers van 2020’, en bevat dit jaar twee ondernemers uit de modebranche: Lotte Vink van Labfresh en Bas Timmer van Sheltersuit.

Te beginnen met Vink, die in 2017 het premium herenmodelabel Labfresh oprichtte samen met haar partner. Het merk biedt geur- en vlekwerende kledingstukken gemaakt van katoenen stoffen die worden behandeld met high-techmaterialen. Het idee achter het afweren van geuren en vlekken, is dat de items langer gedragen kunnen worden zonder ze te hoeven wassen. “Een ongelukje met een glas rode wijn op je witte shirt is geen probleem meer, en onze klanten dragen een shirt gemiddeld drieënhalve dag voordat ze het wassen,” aldus Vink tegenover FD. Deze aanpak bespaart water en energie, aldus de onderneemster.

De collecties van Labfresh bestaan onder meer uit T-shirts, blouses en sokken, en worden geproduceerd in Europa. Het label heeft een eigen winkel aan de Brouwersgracht in Amsterdam, en beschikt over een webwinkel. Naar eigen zeggen behaalde Labfresh vorig jaar een omzet van 3,5 miljoen euro, schrijft het FD.

De tweede mode-ondernemer in de lijst is Timmer, die zes jaar geleden de sheltersuit ontwierp. De sheltersuit is een water- en winddichte jas met een aanritsbare slaapzak, die is gemaakt voor daklozen. De pakken worden gemaakt van textielafval, en worden in een eigen naaiatelier geproduceerd door vluchtelingen. Doel van Timmer’s bedrijf Sheltersuit is om ‘mensen zonder dak boven hun hoofd warm te houden’, aldus het FD. Timmer werkt samen met Unicef en haalde onlangs bijna 200.000 euro op voor zijn bedrijf. De ondernemer heeft als doel om de pakken lokaal te produceren en een duurzaam verdienmodel te ontwikkelen.

Beeld: Labfresh Facebook