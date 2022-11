Tweedehands platform Vestiaire Collective bant fast fashion merken

Platform voor tweedehands mode Vestiaire Collective bant fast fashion van het platform, zo laat het weten in een persbericht. De ban is ingegaan op 22 november, aldus het persbericht.

Vestiaire Collective schrijft dat het criteria op zal stellen waarmee het bepaald of een merk fast fashion is of niet. Onder andere productkwaliteit, werkomstandigheden en milieu-impact worden meegenomen. Tegen FashionUnited FR meldt Vestiaire Collective dat onder andere de merken Shein, Asos, Atmosphère, Boohoo, Burton, Coast, Dorothy Perkins, Fashion Nova, Karen Millen, Miss Selfridge, Missguided, Na-Kd, Nasty Gal, Oasis, Pretty Little Things, Topman, Topshop en Warehouse geweerd worden.

Het platform noemt de ban een ‘strategische zet in Vestiaire Collective’s langetermijnvisie om te veranderen hoe mensen mode consumeren’. De ban moet consumenten motiveren om kwaliteit in plaats van kwantiteit te kopen en te investeren in ambacht tegen betere prijzen, aldus het persbericht.

Vestiaire Collective geeft aan dat het wil verzekeren dat deze ban van fast fashion niet zorgt voor een hogere druk op de doorverkoop van tweedehands items in Afrikaanse landen. Zo komen op de markt in Kantamanto in Ghana 15 miljoen kledingstukken per week aan. Ruim 40 procent van wat daar aankomt wordt niet verkocht en wordt afval. Dit zorgt voor bergen aan kledingafval. Vestiaire Collective is volgens het persbericht dan ook toegewijd om praktische oplossingen te vinden en te promoten voor de fast fashion items die leden van het platform al hebben. “Dit betekent ook het dragen, repareren, recyclen en upcyclen, maar ook constructive donatie strategiën,” aldus het bericht van het platform.