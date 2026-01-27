Twintig jaar verder: Een terugblik op de evolutie van Copenhagen Fashion Week in twee decennia

Copenhagen Fashion Week (CPHFW) viert officieel haar twintigste jaar. Het Deense evenement, met wortels in de commerciële handel, is uitgegroeid tot een invloedrijke speler op de wereldwijde modeagenda. Dit geeft het de status van ‘vijfde modehoofdstad’.

Dankzij haar positionering heeft de modeweek milieubewuste waarden in de sector gestimuleerd. Een bredere samenwerking heeft geleid tot de inclusie van meer ontwerpers. De komende editie, van 27 tot 30 januari 2026, benadrukt de vooruitgang van de afgelopen twee decennia. Er wordt een recordaantal bezoekers verwacht en een feestelijk cultureel programma dat het hele jaar duurt.

In een verklaring zegt Cecilie Thorsmark, directeur van CPHFW: “Het vieren van twintig jaar is bovenal een moment om de kracht van de Scandinavische modegemeenschap te erkennen. CPHFW is meegegroeid met de industrie. Onze rol is altijd geweest om een platform te creëren dat mensen samenbrengt, nieuwe stemmen ondersteunt en Scandinavische mode positioneert in een wereldwijde context. Vooruitkijkend blijft onze focus gericht op hoe mode zich op een verantwoorde, creatieve en collaboratieve manier kan blijven ontwikkelen.”

Volgens Danmarks Statistik is de omzet van de lokale mode-industrie sinds de oprichting van CPHFW in 2006 met 24 procent gegroeid. Mode is daarmee het op twee na grootste exportproduct van het land. De internationale vraag heeft deze groei beïnvloed, met een exportstijging van 84 procent. Dit is goed voor twee derde van de totale omzet van de Deense mode-industrie.

The Garment SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Nu de FW26-editie van start gaat, blikt FashionUnited terug op enkele bepalende momenten van CPHFW, van de oprichting tot de status als aanjager van duurzame mode.

2006: De lancering van de modeweek

De eerste CPHFW werd gelanceerd na een fusie van de Deense handelsbeurzen Dansk Modeuge en Dansk Herremordeuge, die dateren uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Deze consolidatie resulteerde in een tweejaarlijks evenement in januari/februari en augustus, met een programma van catwalkshows, tentoonstellingen en presentaties.

De eerste edities stonden onder leiding van oprichtend directeur Eva Kruse. Zij was verantwoordelijk voor de basis van het evenement en versterkte daarmee de wereldwijde reputatie van de modeweek.

2018: Een strategische verandering onder nieuw management

In 2018 onderging CPHFW officieel een strategische verandering toen Cecilie Thorsmark aantrad als directeur. Onder haar leiding werd een adviesraad opgericht, bestaande uit professionals uit de industrie. In Futurum werd aangesteld als kennispartner, met als doel een duurzaamheidsstrategie voor de modeweek te ontwikkelen.

2020: De introductie van duurzaamheidseisen

Deze strategie werd in 2020 onthuld. Een Duurzaamheidsactieplan introduceerde minimumnormen voor merken om deel te kunnen nemen aan het officiële programma. Dit raamwerk, het eerste in zijn soort voor een grote modeweek, werd door de hele industrie geprezen.

OpéraSport SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Om de intentie van CPHFW te onderstrepen, lanceerde het evenement de Sustainability Award in samenwerking met Zalando. Met dit initiatief, dat ook Zalando's groene strategie ‘do.More’ ondersteunde, wilde CPHFW de krachten bundelen op het gebied van duurzaamheid om haar invloed te vergroten.

2021: Bredere betrokkenheid van de industrie

CPHFW zocht verbinding met andere marktleiders. Zo werden relaties opgebouwd met Scandinavische organisaties om zowel het programma te versterken als het bereik van de duurzaamheidseisen te vergroten. Er werden samenwerkingen gestart met partijen als Oslo Runway en de Deense handelsbeurs CIFF.

2022: De introductie van NewTalent

Een belangrijke verandering vond plaats in 2022 met de introductie van het NewTalent-programma van CPHFW. Deze talentincubator, die nog steeds actief is, biedt fundamentele ondersteuning aan Scandinavisch talent in de beginfase van hun carrière. Het initiatief ondersteunt geselecteerde deelnemers met financieringsmogelijkheden, mentoring en exposities. Het programma is sindsdien uitgebreid met een patronaatsprogramma, waardoor merken als Ganni, Pandora en Vanguards Group opkomende merken kunnen ondersteunen.

Deadwood Studios AW25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

2023: Herziening van de duurzaamheidseisen

Vanaf de editie van januari 2023 werden de duurzaamheidsnormen van CPHFW verplicht voor alle merken op het officiële showprogramma. Het interne beleid werd vastgelegd in een Actieplan 2023-2025, met 220 doelstellingen om de ecologische voetafdruk te minimaliseren. Een onderdeel van de strategie was het meten van de uitstoot van broeikasgassen door evenementgerelateerde activiteiten, om zo de impact te kunnen verminderen.

CPHFW breidde ook de samenwerking met Zalando uit met de toevoeging van de Zalando Visionary Award aan het programma voor het SS24-seizoen. De nieuwe prijs is bedoeld als erkenning voor opkomend talent en hun inzet voor maatschappelijke impact en duurzaamheid door middel van ontwerp en innovatie.

2024: Herziening van de normen

In 2024 waren de duurzaamheidsnormen van CPHFW volledig geïmplementeerd, wat herzieningen noodzakelijk maakte als reactie van de industrie en deelnemers. In maart publiceerde de organisatie geactualiseerde en strengere eisen die in 2025 zouden worden ingevoerd. Veel van deze eisen waren afgestemd op nieuw EU-beleid.

Om de implementatie van deze normen te bevorderen, ontving de modeweek financiële steun uit een gezamenlijke subsidiepot van het Ministerie van Cultuur en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De focus lag op de uitrol van internationale samenwerkingen.

Munthe SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

2025: Duurzaamheidsuitdagingen

De aanpak van CPHFW op het gebied van duurzaamheid begon andere evenementen in de sector te inspireren. Na een relatie met Berlin Fashion Week, werkte de modeweek samen met de British Fashion Council (BFC), de organisator van London Fashion Week en Amsterdam Fashion Week om haar minimumnormen ook bij andere evenementen te implementeren. Verder organiseerde het een rondetafelgesprek tijdens de New York Climate Week, wat duidde op een bredere uitrol. De bijgewerkte duurzaamheidseisen werden vervolgens geïmplementeerd in de FW26-editie na een pilot in de voorgaande seizoenen.

Ondanks haar inspanningen ontkwam CPHFW niet aan kritiek vanuit de industrie. De organisatie werd onderzocht door de Deense Consumentenombudsman vanwege haar duurzaamheidskader. Dit gebeurde nadat merken als Baum und Pferdgarten, Herskind en Stine Goya werden beschuldigd van greenwashing door tekortkomingen in hun communicatie. Experts verweten de modeweek een gebrek aan handhaving van haar normen, terwijl sommige merken pleitten voor strengere regels voor bijvoorbeeld dierlijke producten.

In de tweede helft van het jaar werd besloten dat de marktwaakhond geen juridische stappen zou ondernemen tegen de modeweek of een aantal van de deelnemende merken. Thorsmark zei dat CPHFW “veel moeite heeft gestoken in de ontwikkeling van een ambitieus en grondig systeem. Dit dient in de eerste plaats als een kader om de merken waarmee we werken te verbeteren, maar vormt ook een belangrijk toelatingscriterium voor opname in onze officiële kalender”.

2026: Voortzetting van internationale samenwerkingen

Voor 2026 introduceert CPHFW een nieuw ‘Homecoming’-slot voor gevestigde Scandinavische merken die terugkeren op de kalender. Dit jaar zal Holzweiler deze inaugurele rol op zich nemen, na de afgelopen seizoenen in Londen te hebben geshowd.

De modeweek verbreedt ook haar internationale horizon. Naast een nieuwe samenwerking met Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, maakt Nazzal Studio, het eerste Palestijnse label op het officiële programma, zijn debuut. De in Kopenhagen gevestigde Britse ontwerpster Sarah Brunnhuber treedt ook toe tot het NewTalent-programma, terwijl de Zweedse labels Sson en Studio Constance zijn geselecteerd voor het One to Watch-programma.

(di)vision SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight