Ugg lanceert collectie met hergebruikte afvalmaterialen

Het in Californië gevestigde Ugg heeft zijn Icon-Impact collectie onthuld, met een reeks schoenen die zijn geproduceerd van duurzaam gewonnen materialen, waaronder een innovatie op het gebied van hergebruikte wol.

Het schoenenlabel bracht de collectie uit als onderdeel van zijn duurzaamheidsinspanningen, waarbij het ernaar streeft om de afvalproductie in de hele toeleveringsketen te minimaliseren. De nieuwe herfst/wintercollectie 2021 sluit aan bij deze doelstelling, waarbij Ugg twee innovaties ontwikkelt die wolafval omzetten in nieuwe materialen.

Drie stijlen maken deel uit van de collectie: Fluff Sugar Cross Slide, Fuzz Sugar Slide en Classic Sugar Ultra Mini. Elk van hen is gericht op het behoud van Ugg's typische stijl en look, maar met de uitvoering van haar innovaties.

UggPlush en UggCycle zijn de nieuwe materialen, gemaakt van hergebruikte wol die minder water, energie en koolstofuitstoot vereist bij de productie in vergelijking met scheerwol. De hergebruikte wol heeft Ugg 134 miljoen megajoule aan energie, 11,9 miljard gallon water en 134 miljoen pond CO2 bespaard, aldus het persbericht van het bedrijf.

Naast de wolinnovaties maakt de collectie ook gebruik van de kenmerkende sugarsole schuimzool van Ugg, geproduceerd van suikerriet, hergebruikt plastic en koolstofneutrale materialen. Ieder element van de collectie is gevormd met Ugg's Feel Good initiatief in het achterhoofd, een duurzaamheidsplatform gelanceerd in 2020 met de milieu-ambities van Ugg.

Als een verdere uitvoering van zijn ecologische doelen heeft Ugg ook aangekondigd dat met elke aankoop van zijn Icon-Impact collectie een boom geplant wordt in samenwerking met de One Tree Planted organisatie. De collectie zal verkrijgbaar zijn in geselecteerde retailwinkels en op de officiële website van Ugg voor de Verenigde Staten, Canada, Denemarken en Vietnam.

Beeld: Ugg Fuzz Sugar Cross Slide

Beeld: Ugg Fuzz Sugar Slide

Beeld: Ugg Classic Sugar Ultra Mini

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.