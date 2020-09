Uniqlo gaat kleding recyclen met nieuw initiatief Re.Uniqlo

Uniqlo zet vaart achter hun missie naar duurzaamheid en lanceert een nieuw initiatief: Re.Uniqlo. Het nieuwe initiatief verzamelt gebruikte Uniqlo kleding van klanten en transformeert ze naar nieuwe kledingstukken. Het eerste product is een jas die 100 procent is gerecycled. De jas zal in 67 Uniqlo winkels in Japan verkocht worden, 22 winkels buiten Japan en via de website vanaf 2 november, meldt het bedrijf in een persbericht..

Uniqlo verzamelt sinds 2006 al gebruikte kleding van haar klanten. De meerderheid van de producten worden schoongemaakt, verdeeld en verzonden naar vluchtelingen en andere minderheden over de wereld. Maar sinds vorig jaar heeft Uniqlo aparte bakken voor het verzamelen van haar populaire donsjassen om deze te recyclen. Tussen september 2019 en maart 2020 heeft het bedrijf ongeveer 620,000 jassen in Japan alleen al verzameld.

“The Uniqlo U recycled donsjas representeert Uniqlo en mijn eigen toewijding aan duurzaamheid,” zegt Christope Lemaire, artistiek directeur van het Uniqlo onderzoek en ontwikkelingsbureau uit Parijs in een persbericht. “Het is veelzijdig, tijdloos en gemaakt voor iedereen. Het is een essentieel item dat elke dag gedragen kan worden en voor een lange tijd meegaat.”

Beeld: Uniqlo