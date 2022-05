Unrobe en De Speld lanceren op cancelcultuur geïnspireerd Cancel T-shirt

Satirisch platform De Speld en duurzaam fashion label Unrobe lanceren vandaag, dinsdag 3 mei, het Unrobe x De Speld Cancel T-shirt.

Het Unrobe x De Speld Cancel T-shirt van 100 procent biologisch katoen is duurzaam en ethisch verantwoord geproduceerd door het Nederlandse Unrobe, zo is te lezen in het persbericht. Op het T-shirt is een op de cancelcultuur geïnspireerde Speld-quote te lezen: “Je mag tegenwoordig ook niks meer op een shirt zetten”. In de webshop van De Speld wordt het T-shirt op humoristische wijze omschreven: “Samen met onze vrienden van Unrobe hebben we een limited edition gemaakt van dit shirt, waarmee je geheid overal gecanceld wordt.”

De lancering wordt in café Palm Springs in Amsterdam feestelijk gevierd, waar gasten kunnen meedoen aan een op maat gemaakte Unrobe x De Speld Cancel Quiz. De gelimiteerde uitgave is alleen beschikbaar bij de lancering en in de webshop van De Speld. Een T-shirt kost 35 euro en is beschikbaar in maat S tot XXL.

Unrobe maakt uitsluitend gebruik van biologische en gerecyclede stoffen, die op een ethisch verantwoorde manier geproduceerd worden in fabrieken in Portugal, zo is te lezen op hun website. Door middel van een QR-code in het product kan de klant zien waar, hoe en door wie de kleding is gemaakt.

Beeld via: Unrobe

