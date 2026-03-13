Valentino keert terug naar Rome met mix van jaren 80 en barokke pracht

Het Italiaanse modehuis Valentino keert terug naar zijn roots met een op de jaren 80 geïnspireerde catwalkshow in een van de meest spectaculaire locaties van Rome, twee maanden na het overlijden van oprichter Valentino Garavani.

Ongeveer zevenhonderd genodigden, waaronder Hollywoodster Gwyneth Paltrow, zijn aanwezig bij de show in de galerijen van het Palazzo Barberini. Dit barokke paleis herbergt meesterwerken van onder andere Caravaggio en Rafaël.

Valentino staat bekend om het kleden van 's werelds meest glamoureuze vrouwen. Normaal gesproken showt het merk in Parijs, ondanks de oprichting in de Italiaanse hoofdstad in 1960.

Valentino AW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Creatief directeur Alessandro Michele kiest echter voor een terugkeer naar de stad voor zijn herfst/winter 2026-27 collectie. Het is de eerste ready-to-wear collectie sinds het overlijden van de oprichter op 19 januari op 93-jarige leeftijd.

Onder het spectaculaire plafondfresco van Pietro da Cortona, “De Triomf van de Goddelijke Voorzienigheid”, lopen mannelijke en vrouwelijke modellen op kunstgras. Ze dragen outfits die sterk geïnspireerd zijn op de jaren 80 van de vorige eeuw.

De collectie kenmerkt zich door sterke schouders, smalle tailles en minirokken. De accessoires bestaan uit glinsterende oversized sieraden, waaronder gigantische parels en grove hangers.

Michele, die in 2024 het roer overnam, zegt dat Valentino eind jaren 80 en in de jaren 90 “nog als een bezetene werkte en met zijn eigen handen schoonheid creëerde”.

Valentino AW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het was een tijd van ‘positiviteit’ en ‘empowerment’, waarin vooral vrouwen meer controle kregen over hun lichaam, vertelt hij backstage aan verslaggevers.

Door te werken met plooien en stoffen om het lichaam te draperen, “creëerde Valentino het beeld van een godin... en plaatste hij vrouwen in het middelpunt van de wereld”.

De slotjurk van Michele's collectie op donderdag is een showstopper in het kenmerkende rood van het huis: een jurk met lange mouwen en een diep uitgesneden rug.

“Rood is erg moeilijk te hanteren,” geeft Michele toe, maar hij benadrukt dat het cruciaal is voor het merk.

Valentino AW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Perfecte wereld

De modellen bereiken de galerijen via de spiraalvormige trap van Francesco Borromini. Het is een van de twee trappen in het palazzo; de andere is een vierkant ontwerp van Gian Lorenzo Bernini.

Ze zijn tegelijkertijd in opdracht gegeven en weerspiegelen het vermogen van het palazzo om “uiteenlopende krachten naast elkaar te laten bestaan zonder elkaar te neutraliseren”, aldus Michele in de shownotities.

In lijn hiermee toont de collectie – getiteld “Interferenze” (interferenties) – contrasten tussen ‘code en afwijking, lichtheid en zwaartekracht’, schrijft hij.

Valentino kleedde A-sterren van Jackie Kennedy en Elizabeth Taylor tot prinses Diana en Julia Roberts. Zijn naam werd synoniem met glamour en schoonheid.

In gesprek met verslaggevers zegt Michele dat de ontwerper dingen maakte die ‘perfect’ waren, maar “we leven niet meer in die perfecte wereld”.

“Ik doe het op mijn manier, want ik ben zelf de interferentie,” zegt hij.

Zeer belangrijke klanten

De show, uitsluitend voor genodigden en met black-tie dresscode, is een weelderig evenement. Veel gasten zijn na afloop uitgenodigd voor een diner en worden in officiële auto's naar de locaties gebracht.

Valentino AW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De show wordt live uitgezonden op de socialemediakanalen van Valentino en op grote schermen in Rome, Milaan en Napels. Het huis wil echter vooral indruk maken op de aanwezigen in de zaal.

Van de naar schatting zevenhonderd genodigden zijn er 200 journalisten en vips. De rest zijn VIC's – zeer belangrijke klanten, aldus een insider van Valentino.

Net als andere modehuizen wordt Valentino geconfronteerd met de vele uitdagingen in de bredere luxe-industrie. Denk aan een vertragende vraag, inflatie en geopolitieke onzekerheid.

Michele heeft Gucci getransformeerd tijdens zijn zeven jaar bij het merk. Valentino hoopt dat hij hetzelfde voor hen zal doen.

Het merk is voor 70 procent eigendom van het Qatarese investeringsfonds Mayhoola. De Franse luxegroep Kering heeft een aandeel van 30 procent.

