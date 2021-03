Van ananasleer tot cactusleer: Yves Carter Studios experimenteert met veganistische materialen

Het Nederlandse schoenenmerk Yves Carter Studios heeft zijn nieuwe collectie gelanceerd, ‘New Mythologies Collection’. Het concept van de collectie is de waarden van het verleden verkennen en dit te gebruiken als leidraad voor de toekomst. Het concept is echter niet beperkt tot het ontwerp maar wordt ook weerspiegeld door het gebruikte materiaal voor de fabricatie van het product: leer van de nopalcactus. Dit type cactus werd sterk gewaardeerd door de vroegere generaties Mexicanen. Het is nu een van de meest avant-garde materialen om de klimaatcrisis mee te bestrijden, een crisis waar de modebranche middenin zit.

Het schoenenmerk heeft zich ingezet om alternatieven te zoeken voor het maken van hun artikelen. In het verleden heeft het merk bijvoorbeeld al gewerkt met materiaal op basis van ananasbladeren als alternatief voor leer. Nu leggen ze zich nog verder toe op hun klimaatbewuste doelen in schoenontwerp met de lancering van een schoenencollectie gemaakt van het veganistische nopalcactus-leer. Yves Carter Studios heeft de handen ineen geslagen met het Mexicaanse bedrijf Desserto om zo zijn eerste ‘low-top’ modellen van nopalleer te vervaardigen. Bovengenoemd Mexicaans bedrijf lanceerde het duurzame materiaal nauwelijk een jaar geleden met als doel een revolutie in de modebranche te ontketenen. Sindsdien is Desserto erkend door spelers op het internationale modetoneel, die het nopal-materiaal hebben geprezen om zijn doeltreffendheid en duurzaamheid. Vandaag de dag, begint men het resultaat te zien in de vorm van alledaagse sport- en wandelschoenen zoals deze van Yves Carter Studios.

Duurzame artikelen die vreugde moeten brengen

Voor het ontwerp van deze collectie, is het merk uitgegaan van het gedrag en de gemoedstoestand van de consument, die een gezondheidscrisis doormaakt overal ter wereld. Hiertoe heeft Yves Carter Studios een aantal kleuren uitgekozen die goed aansluiten bij de persoon en tegelijkertijd een boodschap van hoop en vreugde uitstralen.

De schoenenlijn biedt ook nog andere opties buiten de items gemaakt van cactusleer. Het uitgebreide kleurenpalet combineert felle kleuren met aardetinten en pasteltinten. Door middel van deze kleurencombinatie wil het merk een bron van energie bieden en daarnaast teruggaan naar zijn origine met een aards gevoel dat kalmte en rust biedt.

Yves Carter Studios heeft zich echter niet alleen op de visuele trends gebaseerd die de huidige markt domineren. De makers hebben ook rekening gehouden met andere cosnumptie-trends. Bijvoorbeeld, de trend dat mensen hun aankopen beter gaan overwegen en analyseren. Gezien de precaire economische situatie, zal de consument ook selectiever aankopen doen, en hierbij zoeken naar meer waar voor hun geld. Factoren die de waarde van het product omhooghalen zijn bijvoorbeeld duurzaam van het artikel, de kwaliteit en hoe lang het meegaat. De nieuwe collectie past binnen het lente-zomer seizoen 2021 maar ondanks dit was het merk op zoek naar echte tijdloze ontwerpen, die relevant zijn in elk seizoen van het jaar. De premisse “koop minder maar van betere kwaliteit” gold hierin. Yves Carter Studios besloot daarom een milieubewust ontwerp te combineren met een type materiaal dat lang meegaat.

Foto’s: officiële website Yves Carter Studios

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.MX, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Veerle Versteeg.