Van catwalk tot het straatbeeld: Collage stijl

Op de catwalks van FW21 voegen veel ontwerpers stoffen samen tot kledingstukken in een uitbundige explosie van kleur, print en patroon. Deze 'collage stijl' werkte goed voor allerlei soorten kledingstukken, waaronder jurken en jassen. Ontwerpers en merken als Etro, Chloé, Marine Serre en Dolce & Gabbana omarmden deze esthetiek als het summum van bohemian chic.

Gerecyclede kleding voor haute couture

Het is een trend die kan worden teruggevoerd tot het begin van de jaren negentig, toen de Grunge-mode op zijn hoogtepunt was. In 1991 richtte de jonge Afrikaanse ontwerper Lamine Kouyaté het label Xuly.Bët op. Kouyaté gebruikte gerecycleerde kleding om high fashion te creëren, door gevonden kledingstukken een nieuwe vorm te geven door ze te verknippen, te stikken en wijzigingen aan te brengen die varieerden van subtiele ingrepen tot complete transformaties. Hij veranderde jurken in rokken, rokken in tassen, kousen in haltertopjes en het beroemdst, truien die aan elkaar werden genaaid om jurken te maken. Vaak liet hij draden aan het eind van het stiksel hangen, waarvan de rode kleur het proces van transformatie van afgedankt kledingstuk tot designer statement benadrukte. Het is een stijl die Kouyaté tot op de dag van vandaag typeert.

xulyBET / Catwalk Pictures

Nu steeds meer ontwerpers op zoek gaan naar manieren om duurzaam te werk te gaan, is het in elkaar zetten van gerecyclede kledingstukken een manier om dit doel te bereiken en tegelijkertijd trendy te blijven. Fast-forward naar het najaar van 2021 en de collage stijl is in veel winkels te vinden.

Rentrayage uit New Yorkis een jong bedrijf dat zich volledig inzet voor duurzame praktijken en circulaire systemen. Zoals op hun website staat, geloven ze dat: "Elk kledingstuk, oud, gebruikt, vintage of nieuw heeft waarde, schoonheid en een doel. Alles wat we maken is ontstaan uit bestaande materialen of heeft de mogelijkheid om herboren te worden. Alle materialen die we gebruiken kunnen worden teruggebracht naar de aarde en weer worden opgenomen in onze ecologische systemen".

Rentrayage / Catwalk Pictures

Rentrayage / Catwalk Pictures

Bij het Britse bedrijf Ragyard is het een soortgelijk verhaal. Ze gaan op zoek naar unieke stukken, die ze opnieuw vormgeven en recyclen. In plaats van nieuwe kleren te produceren, verminderen ze de hoeveelheid afval en geven ze gebruikte stukken een nieuw leven. Het aanbrengen van grote geborduurde applicaties op de mouwen van vintage camouflagejacks en -sweatshirts is een kenmerkende Ragyard-stijl. Jurken en rokken worden in elkaar gezet met gerecyclede denim shirts, herwerkte t-shirts en andere materialen. Vintage Levi’s worden versierd met patches en gedragen trainingsbroeken worden opgepimpt met diamanten studs.

Conner Ives, finalist voor de LVMH-prijs, trok al de aandacht van de modewereld voordat hij afstudeerde aan Central Saint Martins in Londen. Hij heeft zijn eigen versie van de collagestijl ontwikkeld door het gebruik van deadstock of vintage kledingstukken, waaronder veel t-shirts.

Kijkend naar sommige Pre-Fall 2022 collecties, zal collagestijl opnieuw een seizoen lang op de catwalks te zien zijn.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.