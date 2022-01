Van catwalk tot het straatbeeld: De puffer

In Noord-Amerika en Europa gaan we opnieuw een winter tegemoet waarin het waarschijnlijk veiliger is om buitenactiviteiten te ondernemen, en daar hoort onder andere bij dat we op de stoep onze afhaalmaaltijd eten. Daarom is er behoefte aan opvallende bovenkleding, die ook warm en praktisch is. De puffer coat voldoet aan al deze criteria, en is de voor de hand liggende keuze, niet alleen dit seizoen, maar ook voor het komende herfst-winterseizoen.

F/W20 Moncler Grenoble/Catwalk Pictures

Het begin van de trend

Moncler wordt meestal geprezen voor het promoten van de moderne gewatteerde jas als een luxe mode-item. Het label heeft de afgelopen seizoenen honderden stijlen getoond, van praktische versies in de reguliere collecties, tot samenwerkingen met ontwerpers als Richard Quinn, Simone Rocha en J.W. Anderson.

F/W 19 Moncler & Pierpaol Piccioli/Catwalk Pictures

Onvergetelijk was immers het spektakel van de baljurken in puffer coat die in samenwerking met Valentino's Pierpaolo Piccioli in 2019 werden ontworpen?

Het merk gaat terug tot 1952, toen het bedrijf in de bergen van Grenoble gewatteerde slaapzakken ontwikkelde. Een paar jaar later kwamen er gelijkaardig ontworpen donsjacks en een toekomstig key item was geboren.

Aan de andere kant mogen we de impact van de New Yorkse ontwerpster Norma Kamali en haar 'slaapzakjas' niet vergeten. Begin jaren zeventig maakte Kamali een kampeertocht naar upstate New York. Toen ze midden in een kille nacht naar het toilet moest, wikkelde ze haar slaapzak om haar schouders en sprintte naar de bomen. De ontwerpster was geïnspireerd en toen ze thuiskwam haalde ze de slaapzak uit elkaar en maakte er een jas van. Ze begon de jassen in 1973 te verkopen, met veel succes. Elton John, Cher en de portiers van de legendarische nachtclub Studio 54 droegen ze allemaal en vernieuwde versies van de jas zijn tegenwoordig nog steeds beschikbaar op de website van de ontwerpster.

F/W21 r13/Catwalk Pictures

Voor Herfst/Winter 2021 waren de collecties van New York en Londen tot Milaan en Parijs gevuld met puffer coats in alle maten, vormen en kleuren. Het New Yorkse merk r13, ontworpen door Chris Leba, toonde een omkeerbare jas met dierenprint en felrood.

F/W21 Ottolinger/Catwalk Pictures

F/W21 Off-White/Catwalk Pictures

Off-White en Ottolinger lieten beide stevig gelaagde looks zien.

F/W21 Kenzo/Catwalk Pictures

Bij Kenzo liep een model over de catwalk in een donsjas met opvallende opdruk in groene en beige tinten met omgeslagen zakken.

F/W21 Givenchy/Catwalk Pictures

F/W21 Rick Owens/Catwalk Pictures

Givenchy toonde het publiek hoe een langere pufferjas in een glamoureuze avondlook verwerkt kan worden.

In lijn met zijn futuristische stijl toonde Rick Owens jassen met een dystopisch gevoel.

Puffers in de winkel

F/W21 Khaite/Catwalk Pictures

Pufferjassen en -jacks werden ook getoond voor het Resort 2022 seizoen, inclusief deze stijlen van Balenciaga.

Resort 2022 Balenciaga/Catwalk Pictures

Resort 2022 Balenciaga/Catwalk Pictures

Dit seizoen is een grote verscheidenheid aan pufferjassen en -jacks beschikbaar op retail niveau. Opgericht in 2016 door creatief directeur Catherine Holstein, biedt het in New York gevestigde Khaite dit seizoen verschillende silhouetten aan, waaronder 'The Jermaine,' een lange jas met rits met geknoopte kraag, taille en manchetten en verschillende stijlen korte pufferjacks, waaronder twee in zwart leer.

Courtesy/Rag & Bone

Het New Yorkse merk Rag & Bone biedt deze winter verschillende stijlen puffers aan, waaronder 'Joelle' die verkrijgbaar is in effen kleur of in een geometrische print.

F/W 21 Acne Studios/Catwalk Pictures

Acne Studios uit Stockholm heeft katoenen/nylon pufferjacks met ceintuur of capuchon, gevuld met gerecycled dons en veren.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.