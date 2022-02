Van catwalk tot het straatbeeld: De wijde pijp

Net als de skinny jeans en andere trends die in de loop der jaren in de garderobe van de consument zijn geslopen, hebben de bell bottoms de modeliefhebbers keer op keer verdeeld en verenigd. Ze werden in het begin van de 19e eeuw gebruikt door de Amerikaanse marine, door zeelieden die geen fatsoenlijk uniform hadden om in te werken. Ze werden halverwege de eeuw officieel overgenomen door de Britse Royal Navy en waren in die tijd een gemakkelijk broekje dat praktisch kon worden opgerold.

Een eeuw later won de wijde pijp aan populariteit dankzij de hippiecultuur van de jaren '60 en '70. Ze werden gedragen met een reeks schoenen met hakken, van klompen tot laarzen met Cubaanse hakken. Ze zijn genoemd naar hun vorm, die vrij nauw aansluit bij de dijen en wijder wordt bij de knieën, maar worden ook vaak flare trousers genoemd. In de loop der jaren zagen vele varianten het licht, waaronder de loonbroek - nog wijder aan de zoom - en de elephant bells - een stijl die de schoenen helemaal bedekt. Halverwege de jaren negentig ging de bell bottoms over in de bootcut, een minder wijde en meer getailleerde versie.

De bell bottoms verdwenen langzaam uit de collecties in de jaren 2000 en waren bijna onbestaande in het begin van de jaren 2010, voordat ze een glorieuze come-back maakten in de laatste paar seizoenen. De shows op de catwalk hebben eindeloos veel wijde pijpen laten zien, of het nu leggings, denim jeans of pantalons zijn. In de collecties van 2022 is een retro, gestreepte geel-groene versie gezien bij Moschino, een oversized denim versie bij Gabriela Hearst en een slanke, versierde stijl bij Versace. Bij Bogdar waren de broeken gedetailleerd met moderne splitjes aan de voorkant, terwijl ze bij 16Arlington extra lang waren om de schoenen te bedekken.

Moschino Resort 22; Amiri SS22; Sportmax SS22. Catwalk Pictures

De flare is terug

De flare stijl is terug in de mode dankzij een groot aantal ontwerpers die er de laatste seizoenen een nieuwe interpretatie aan hebben gegeven. Zij hebben de trend gepopulariseerd tot een niveau van bekendheid dat zeker kan wedijveren met dat van de jaren '60 en begin jaren '70.

Maar de bell bottoms worden door steeds meer modeliefhebbers geadopteerd, niet alleen omwille van hun retro-geïnspireerde esthetiek, maar ook omdat ze veel voordelen bieden voor onze moderne garderobes. De flare-vorm verlengt het silhouet als geen ander en zorgt voor een slanke, strakke look die in het oog springt. Ze hebben een vintage-inspiratie die op dit moment bijzonder relevant is, maar hun aantrekkingskracht schuilt in de wonderen die het doet voor de allure. Blauwe denim kan gemakkelijk worden gecombineerd met een chic wit overhemd en klassieke loafers, terwijl een zwarte, katoenen versie ideaal is met een getailleerde blazer en een dikke trui. De mogelijkheden zijn eindeloos en bell bottoms kunnen een outfit op zichzelf maken, vandaar een ongeëvenaarde belangstelling voor deze stijl, alle generaties inbegrepen.

De flare trend is geherinterpreteerd in een oneindige reeks stijlen, en in alle prijsklassen. Dit seizoen heeft FreePeople een oversized denimversie geïntroduceerd in een palet van levendige kleuren - van bubbelroze tot neonoranje. In de winkelstraten heeft Pull & Bear een tijdloze zwarte versie die is afgewerkt met een ring in de tailleband, terwijl Boohoo de flare jeans een nieuwe interpretatie heeft gegeven in een lichte wassing. Het iconische denimmerk Levi's heeft een nieuwe stijl ontworpen die zeker een nieuwe klassieker zal worden - de 70's High Flare Jeans - terwijl bij Gucci de bell bottoms in een meer getailleerde vorm komen, met het logo van het merk geappliqueerd aan de zoom.

Van over-the-top, versierde stijlen tot gepaarde-back, tijdloze opties, de bell bottoms zijn gekomen en gegaan vele malen door de decennia heen. Eén ding is zeker. Ze zijn een veilige keuze voor het komende seizoen, dus we zullen er nog veel plezier van hebben.