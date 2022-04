Van catwalk tot het straatbeeld: knitwear in regenboogkleuren

Breisels in regenboogtinten zijn momenteel veel te zien. Het gaat om kleding waar de drager blij van wordt, wat ook wel ‘dopamine dressing’ wordt genoemd.

Dopamine dressing

Pinterest omschrijft ‘dopamine dressing’ als "kleding met een elektrische kick die lekker zit en door alle leeftijdsgroepen en geslachten wordt gedragen”. Dopamine is een neurotransmitter die door het zenuwstelsel wordt gebruikt om boodschappen tussen zenuwcellen te versturen. Het bepaalt voor een groot deel hoe mensen plezier ervaren. Volgens de op mentale gezondheid gerichte site verywellmind.com betekent dopamine dressing: "jezelf kleden met de bedoeling om je stemming een boost te geven". Kleur, stijl en textuur kunnen allemaal psychologische associaties oproepen en zijn vaak gekoppeld aan bepaalde herinneringen. Uit je comfortzone stappen en iets geks doen op het gebied van kleding, kan ook de afgifte van dopamine triggeren.

Oorsprong van de trend

Het jaar 1967 stond bekend als de 'Summer of Love'; een door drugs versterkt sociaal fenomeen waarbij 100.000 'flower children' neerstreken in San Francisco. Dit leidde tot verschillende modetrends, waaronder het dragen van felle regenboogkleuren. Na verloop van tijd werd de regenboog geassocieerd met de LGBTQ-gemeenschap, voordat hij weer terugkeerde naar mainstream mode.

In de late jaren '90 zag je een volledige afwijzing van felle kleuren in de mode, zowel in het topsegment als op straatniveau. De groeiende angst over de bedreigingen van het jaar 2000 leidde tot een grotere vraag naar donkere kleding in tinten die bekend staan als 'faux blacks'.

Ontwerpers trapten het nieuwe jaar juist weer af met de vrolijke catwalks van SS2000, die overspoeld werden met rood, oranje, groen en geel. De afgelopen twintig jaar hebben bewezen dat kleur populair blijft in de modewereld. De keuze is nu aan de consument: zwart om een donkere stemming te benadrukken of felle kleuren om ertegen te vechten.

Levendige kleuren: Cruise 2022

Chloé Resort 22/Catwalk Pictures

Chloé Resort 22/Catwalk Pictures

Eind 2020 leek het alsof Christopher John Rogers "uit het niets kwam". Binnen twee jaar tijd werd hij de ontwerper waar men aan denkt als het gaat om fel kleurengebruik.

Christopher John Rogers Resort SS22/Catwalk Pictures

In een sterke resort 22 show presenteerde hij een verscheidenheid aan looks, van truien tot jurken, in felle regenboogkleuren. Bij Chloé toonde Gabriela Hearst kleurrijke gestreepte gebreide truien die eruit zagen alsof ze met de hand waren gemaakt. Een soortgelijk statement was te zien bij Staud, met een gebreide regenboogtrui die over een gebreide regenboogtrui-jurk werd gedragen, en bij Ulla Johnson, waar een gestreepte geribde top werd gecombineerd met een bijpassende broek. Zelfs Oscar de la Renta voegde een dosis dopamine toe door een space-dyed gebreide trui te showen met een vloerlange roze rok.

Ulla Johnson SS22/Catwalk Pictures

Oscar de la Renta Resort SS/Catwalk Pictures

Prille lente 2022: ook de retail kleurt in regenboogkleuren

Beeld: Via The Elder Statesman

Aan het begin van het nieuwe lenteseizoen tonen detailhandelaren gebreide kleding in felle kleuren die bedoeld zijn om nu te dragen. De versie van Oscar de la Renta is van gebreid katoen.

Beeld: Via Wolf & Badger

Bij Wolf & Badger heeft de 'Rita'-trui een regenboog over de borst en de armen; bij Kule is de 'Holly' er in een regenboogversie en The Elder Statesman toont een kasjmier trui met een horizontale streep.