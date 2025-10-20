Van erfgoed tot high-fashion: Ierland claimt zijn plek met eerste modeweek

Met de toename van het aantal wereldwijde modeweken, proberen meer regio's een plek op de internationale kalender te veroveren. Dit doen ze niet alleen als culturele showcases, maar ook als strategische platforms voor creatieve gemeenschappen. Deze maand voegde Ierland zich bij hen met de lancering van de eerste Ireland Fashion Week. Dit vijfdaagse evenement is bedoeld om lokaal design te vieren en de Ierse mode te positioneren voor commercieel succes op het wereldtoneel.

Voor oprichtster Ashley McDonnell markeert dit debuut het begin van de inspanningen om het Ierse mode-ecosysteem te structureren voor groei. Bij de aankondiging van de modeweek gaf McDonnell aan het gebrek aan infrastructuur en financiering voor opkomende ontwerpers in Ierland te willen aanpakken. Deze ambitie bleek al uit de sterke vroege steun. Voorafgaand aan de modeweek werd ongeveer een miljoen euro opgehaald. Daarnaast leenden vooraanstaande retailpartners, waaronder Primark en Marks & Spencer, hun branche-expertise aan het programma.

Ireland Fashion Week - Paul Costelloe. Credits: Ana Elizabeth Aguila / IFW.

Ireland Fashion Week - Paul Costelloe. Credits: Anna Wickham / IFW.

De toetreding van Ierland tot de wereldwijde modekalender voelt bijzonder passend, gezien de rijke materiële geschiedenis van het land. Het textielerfgoed van het land, geworteld in de productie van linnen, tweed, kant en wol, is internationaal erkend. Toch wordt het in een commerciële context vaak onderbenut. De nieuwe modeweek wil daar verandering in brengen door een platform te bieden waar erfgoed en commercialiteit samenkomen. De ontwerpers van nu volgen dit voorbeeld en geven die tradities een nieuwe invulling voor een hedendaags publiek.

Nieuwe stemmen koesteren en tegelijkertijd het rijke erfgoed vieren

Van 6 tot 10 oktober namen 57 ontwerpers deel aan 7 shows en 5 aanvullende evenementen. Hierbij werd een mix van gevestigde en opkomende namen gepresenteerd, wat het creatieve potentieel van Ierland toonde. Van gevierde namen als Paul Costelloe, die de week aanvoerde, tot laatstejaars universiteitsstudenten: de getoonde diversiteit was een bewuste poging om nieuwe stemmen te koesteren en tegelijkertijd het rijke erfgoed te vieren.

Ontwerpster Aoife Mc Namara, het eerste B Corp-modemerk van Ierland, wijdde haar show aan de wolindustrie van het land. Hiermee bracht ze het gesprek over een duurzame toekomst op gang. Haar twintigdelige damescollectie, ‘What The World Wears’, was een eerbetoon aan de generaties ambachtslieden die het vakmanschap van het land levend hebben gehouden. Zelfs de locatiekeuze van Mc Namara, het landgoed van Ballynahinch Castle met zijn diepe wortels in het landschap van Connemara, onderstreepte de toewijding aan het opbouwen van erfgoed en vernieuwing. “Ierse wol is te vaak als afval behandeld,” aldus een persbericht over de collectie. “We wilden de waarde ervan herstellen.”

De IFW-show van Aoife Mc Namara. Credits: Yami Pavía / IFW.

De IFW-show van Aoife Mc Namara. Credits: Yami Pavía / IFW.

Sasha Donnellan, afkomstig uit Mayo en afgestudeerd aan Esmod Parijs, was een andere ontwerpster die de circulaire toekomst van de Ierse mode verkende. Voor haar catwalkdebuut combineerde de collectie van Donnellan, ‘Lupus et Agnus’, Frans luxe vakmanschap met Ierse verhaalkunst. De show, gehouden in het Windmill Quarter in Dublin, raakte aan het samenspel tussen structuur en sentiment. Tegelijkertijd bood de ontwerpster moderne interpretaties van wol en ruitpatronen. Haar focus op duurzaamheid door het gebruik van restpartijen en biologisch afbreekbare vezels benadrukte het groeiende milieubewustzijn binnen de Ierse mode.

IFW Sasha Donnellan Show. Credits: Christian Tierney / IFW.

IFW Sasha Donnellan Show. Credits: Christian Tierney / IFW.

Volgende generatie Iers talent bouwt voort op bestaande fundamenten

Donnellan was niet de enige ontwerpster die nieuw was op de catwalk. Voor velen bood Ireland Fashion Week een debuutmogelijkheid voor een soloshow. Dit is een cruciaal en zeldzaam carrièremoment op een evenement dat nog in de kinderschoenen staat. Rachel Maguire, oprichtster van het bij beroemdheden geliefde streetwearmerk Rashhiiid, presenteerde de emotioneel geladen collectie ‘I Survived Myself’. Hierin verkende ze persoonlijke thema's als depressie en wedergeboorte en zette ze “de standaard voor streetwear in Ierland”. Elders smolt de presentatie van Bold Golf in de Teeling Whiskey Distillery in Dublin golfkleding samen met straatcultuur. Dit ging gepaard met een energiek optreden dat diende als metafoor voor de samensmelting van erfgoed en moderne identiteit.

RASHHIIID Show IFW. Credits: Evan Doherty / IFW.

RASHHIIID Show IFW. Credits: Evan Doherty / IFW.

De Irish Sea Graduate Show van de week, gehouden in het Anantara The Marker Hotel, was een voortzetting hiervan en zette de volgende generatie Iers talent in de schijnwerpers. Samengesteld door Anne O’Shea en Jess Colivet uit honderden aanmeldingen, presenteerde de showcase 39 ontwerpers die werk toonden geïnspireerd op het Ierse kusterfgoed. Het evenement, ondersteund door Specsavers, trok een publiek van influencers, media en marktleiders. Dit onderstreepte hoe snel de creatieve scene van Ierland aan populariteit wint.

Irish Sea Graduate Show IFW. Credits: Amel Pomenem / IFW.

Irish Sea Graduate Show IFW. Credits: Amel Pomenem / IFW.

Daarnaast bracht de modeweek een eerbetoon aan degenen die de fundamenten van de Ierse mode ondersteunen. De Irish Roots Mixed Designer Show in Slane Castle bracht erfgoedhuizen en opkomende merken samen om het mode-DNA van het land te vieren. Gerenommeerde huizen als Magee 1866, Avoca Ireland en Jack Murphy deelden het podium met nieuwere namen, waaronder Amy Frankie Moroney en Mary O’Sullivan. Elke collectie weerspiegelde een dialoog tussen oud en nieuw, wat resulteerde in een show die erfgoed en moderniteit met elkaar verbond.

Hoewel de wereldwijde modekalender steeds voller raakt, heeft de eerste editie van Ireland Fashion Week een sterke basis gelegd. Het vermogen om ambachtelijk erfgoed, duurzame praktijken en ambitie te combineren, wijst op een nieuwe fase voor de mode-industrie van het land. Een fase die het tot een geloofwaardige speler op het internationale toneel maakt. Van kasteeltuinen tot stadsdaken, van tweed tot technologisch geavanceerd textiel: Ierland bewees niet alleen deel te nemen aan de wereldwijde mode, maar ook te bepalen hoe de toekomst eruit kan zien.

Irish Roots Show IFW. Credits: Jeremy French / IFW.