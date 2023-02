Van heupflacons tot kikkerschoenen: de FW23 herenmode accessoire trends

Accessoires en schoenen maken een look compleet en zorgen ervoor dat de outfit wordt versterkt. Het is daarom de moeite waard om de bijzondere details en it-pieces die de mannenmodeweken hebben bepaald, nader te bekijken. FashionUnited heeft de hoogtepunten samengevat, van coole schoenen tot picknickaccessoires.

Messenger bag

Met zijn lange riem is de messenger bag een terugkerende bestseller in de mannenmode voor herfst/winter 2023. Hij kan nonchalant bungelend aan een schouder of als 'crossbody' - als een gordel - worden gedragen en biedt bovendien veel opbergruimte.

De tas was te zien op de catwalks bij Givenchy met bontrand en bij Louis Vuitton in beige met een pennenhouder en typische all-over logomanie. Een versie was ook te zien in Issey Miyake's 'Homme Plissé' lijn. Deze zag eruit alsof je er een jasje van kon maken.

FW23-Tassen van Givenchy, Louis Vuitton en Homme Plissé Issey Miyake (van links naar rechts). Fotos: Launchmetrics Spotlight

Skibril

In de herenmode blijven sportkledingstukken hun weg vinden naar streetwear - zoals het trainingspak, het voetbalshirt en de racefietsbril. Deze laatste wordt nu vervangen door een nieuwe versie uit de bergen. Dit seizoen verplaatsen skibrillen van de piste naar de straat. Tijdens de Berlin Fashion Week bracht de Oostenrijkse ontwerpster Rebekka Ruétz de reuzenbril op de catwalk, maar hij was ook internationaal te zien bij merken als Giorgio Armani en Rick Owens.

FW23-Skibrillen van Giorgio Armani, Rick Owens en Rebekka Ruétz (van links naar rechts). Fotos: Launchmetrics Spotlight

Lange handschoenen

Voor warme en tegelijkertijd 'coole' handen - en armen - werden lange handschoenen gespot in verschillende uitvoeringen. Louis Gabriel Nouchi en Louis Vuitton kozen voor loeistrak van lak en leer. Voor een sportief, stedelijk alternatief biedt het bovenkledingmerk Rains een oversized want met geïntegreerde zakken.

FW23-Handschoenen van Louis Gabriel Nouchi, Rains en Louis Vuitton (van links naar rechts). Fotos: Launchmetrics Spotlight

Picknick met Prada en Fendi

Met Prada en Fendi is het dromen van een picknick in het park, waar de geel-rood gekleurde bladeren op een zonnige herfstdag langzaam op het gazon vallen. Hiervoor biedt Fendi een tas aan waaronder een wollen deken kan worden gespannen. En ook aan de catering is gedacht. Zo stuurde het Italiaanse modehuis verschillende tassen in de vorm van baguettes de catwalk op. Prada zorgde voor de innerlijke warmte met een oversized heupfles. Proost!

FW23-Accessoires Fendi (links en midden) en Prada (rechts). Fotos: Launchmetrics Spotlight

Beastly wild shoes

Als het gaat om schoenen dit seizoen, kiezen mannen voor wilde stijlen. Dit betekent echter niet het typische slangen- of krokodillenleer.

Bij Walter Van Beirendonck speelt de slang wel nog steeds een rol. De voorkant van een dikke schoen was versierd met een slangenwezen met intimiderende ogen en hoektanden. De tegenhanger van dit roofdier werd gezien in de collectie van JW Anderson. Het Londense modehuis werkte samen met de Britse schoenenleverancier Wellipets om Wellingtons in een kikkerontwerp - een populaire kinderstijl uit de jaren 80 - voor volwassenen uit te brengen. Charles Jeffrey Loverboy presenteerde loafers met dikke zolen en uitgestoken klauwen.

FW23-Schoenen van Walter Van Beirendonck, Charles Jeffrey Loverboy en JW Anderson (van links naar rechts). Fotos: Launchmetrics Spotlight

Tassen bij Louis Vuitton.

Tot slot nog even aandacht voor de tassen van Louis Vuitton. Het Franse modehuis toonde onder meer een metalen tas die deed denken aan een grote fakkel. Het gaf ook een nieuwe betekenis aan het woord "portemonnee", met een tas in de vorm van verschillende letters en documenten die met riemen aan elkaar gebonden waren. Maar er was ook een mix van een klassieke Louis Vuitton koffer - met een all-over print in beige en bruin - en een oude camera.