Van Louis Vuitton tot Adidas: de modewereld viert de tweede WK-winst van Spanje

Madrid – Na een zinderende finale tussen twee voetballiefhebbende landen, die eindigde in een overwinning voor Spanje tegen Argentinië, gaan de Spanjaarden massaal de straat op. Ze vieren de welverdiende overwinning van hun nationale elftal, dat nu voor de tweede keer wereldkampioen is. Bij deze sportieve triomf sluiten ook diverse toonaangevende nationale en internationale modemerken zich aan.

Vrijwel op hetzelfde moment dat Rodri Hernández, aanvoerder van het Spaanse elftal, de felbegeerde trofee in ontvangst neemt van FIFA-voorzitter Gianni Infantino en de president van de Verenigde Staten, Donald J. Trump, stromen de felicitaties binnen. Terwijl duizenden kilometers verderop in het MetLife-stadion in New Jersey de finale wordt gespeeld, vieren Spaanse fans de overwinning in de straten. Via sociale media komen er veel berichten binnen, waaronder die van vooraanstaande Spaanse en internationale modemerken.

Adidas en Louis Vuitton, respectievelijk sponsorpartner en officiële leverancier van de FIFA Wereldbeker 2026, zijn de eerste die reageren. Het ene merk is verantwoordelijk voor de officiële bal, het andere voor de trofee-koffer van dit WK. Ze behoren tot de eersten die Spanje feliciteren met de overwinning op het Argentinië van Messi en Scaloni. Scaloni gaf na ongepast gedrag van enkele spelers een les in elegant verlies met zijn memorabele uitspraak: “We zijn groots in de overwinning en moeten ook groots zijn in het verlies.”

Carlos Alcaraz en Hoyeon, ambassadeurs van Louis Vuitton, bij de presentatie van de Wereldbeker in de Louis Vuitton-koffer voorafgaand aan de finale tussen Argentinië en Spanje. Credits: Louis Vuitton.

Beide merken zijn representatief voor dit historische WK van 2026 voor Spanje. Adidas was al voor de finale zeer actief op sociale media. Het merk was sowieso een winnaar, als sponsor van zowel Argentinië als Spanje. Het sportmerk richtte zich op Spanje met video's van bondscoach Luis de la Fuente en spelers van ‘la Roja’. Er waren foto's van spelers als Lamine Yamal en Pau Cubarsí in het officiële shirt. Ook was er een korte, voorspellende video waarin de Spaanse zangeres Aitana een van haar bekendste liedjes neuriede, waarbij alleen het woord ‘estrella’ (ster) te horen was. De tweede ster kwam er dankzij een doelpunt in de 106e minuut van Ferran Torres. Hij bezorgde het Spaanse elftal de overwinning. Adidas feliciteerde het team op sociale media met een duidelijk “Campeones del Mundo” en een foto van de spelers met de slogan “las estrellas brillan juntas”. Naast de felicitatie kondigt het merk de lancering aan van een capsulecollectie “España copa Mundial de la FIFA 2026”. Een van de items is het eerste Adidas-shirt met het Spaanse embleem en de twee sterren, dat op 4 augustus op de markt komt. Enkele spelers droegen dit shirt al direct na de overwinning in het MetLife-stadion.

Herdenkingsshirt van Adidas. Credits: Adidas.

Louis Vuitton, het Franse luxehuis en vlaggenschip van de LVMH-groep, presenteerde voor de wedstrijd in het MetLife-stadion in New Jersey de trofee van het WK 2026. De beker was perfect verpakt in een speciaal ontworpen koffer. Het modehuis vervult al zestien jaar de rol van officiële leverancier en licentiehouder voor de op maat gemaakte trofee-koffer. De Spaanse Carlos Alcaraz en de Zuid-Koreaanse actrice en model Hoyeon, beiden ambassadeurs van Louis Vuitton, toonden de koffer aan het publiek, samen met oud-voetballers Andrés Iniesta en Mario Kempes. Na de wedstrijd gebruikte het Franse huis een foto van de trofee en de koffer om te benadrukken: “De overwinning reist met Louis Vuitton.” Ze feliciteerden Spanje met het behalen van de wereldtitel en het bereiken van ‘de hoogste eer in het voetbal’. Terwijl de vieringen plaatsvinden, is “de officiële trofee-koffer de hoofdrolspeler van een moment dat generaties lang herinnerd zal worden”.

Van de felicitaties van Nike tot de herdenkingspolo van Silbon

Naast de felicitaties van Adidas en Louis Vuitton sluiten ook andere internationale sportmodemerken zich aan bij de viering. Ze feliciteren Spanje met het winnen van de tweede wereldtitel. Puma viert bijvoorbeeld de rol van speler Marc Cucurella. Nike viert de overwinning met het woord “vamos” boven de iconische ‘swoosh’, in geel op een rode achtergrond, de kleuren van de Spaanse vlag. Het merk benadrukt ook de prestatie van aanvoerder Rodri Hernández.

Felicitatiebericht van Nike aan Spanje voor het WK voetbal 2026. Credits: Nike.

Op nationaal niveau viert het duurzame modemerk Ecoalf de overwinning op Argentinië met een foto van hun slogan “Because There Is No Planet B”, aangepast naar “Because There Is No España B”. Ook El Pulpo, een modemerk uit Galicië met een nauwe band met de Spaanse voetbalbond en Luis de la Fuente, feliciteert het team. Vooral de felicitatie van Silbon valt op. Dit merk uit Córdoba riep voor de finale de fans op om Spanje te steunen. Na de overwinning vierde het niet alleen de ‘tweede ster’, maar kondigde het ook de lancering aan van een herdenkingspolo. Deze is nu online verkrijgbaar. Het ontwerp is geïnspireerd op het tweede tenue van Spanje tijdens dit WK: een witte polo met een vintage uitstraling en rode details op de kraag, schouders en mouwen. Kenmerkend zijn de borduursels op de borst: het Silbon-logo met twee gekruiste rackets en de twee sterren die het Spaanse elftal voortaan zal dragen. Op het veld blijft het team in Adidas spelen, daarbuiten dragen ze het Spaanse merk Loewe, dat dit jaar de nieuwe ‘officiële kleermaker’ van de Spaanse nationale elftallen is geworden.

Herdenkingspolo “Mundial España 2026” van Silbon. Credits: Silbon.

“Vanuit Silbon, met onze voortdurende steun en toewijding aan de Spaanse sport en haar waarden, feliciteren we het Spaanse nationale elftal met het winnen van een nieuw WK en het delen van een historische overwinning met het hele land,” aldus het modemerk uit Córdoba op sociale media. Het bericht eindigt met “enhorabuena campeones” en de aankondiging van een polo “die is ontworpen om een nieuwe mijlpaal in de Spaanse sport te vieren”. Het behalen van deze ‘twee sterren’ is “een historisch moment”.