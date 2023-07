Van runway tot retail: Barbiecore

Mattel’s Barbie-pop werd voor het eerst gelanceerd in 1959 en groeide uit tot een Amerikaans icoon naast Mickey Mouse en Coca Cola. Voor de pandemie kondigde Warner Bros aan dat ze een film zouden uitbrengen met de naam ‘Barbie’, geregisseerd door Greta Gerwig en met Margot Robbie en Ryan Gosling. Het nieuws zorgde voor een TikTok-trend met de naam ‘Barbiecore’, waarbij de hashtag #barbiecore al meer dan 30.000 views.

De afgelopen vier jaar waren de invloeden van Barbie overal te zien op de catwalk. Het is een esthetiek die positieve energie uitstraalt en is het perfecte tegengif voor de algemene angst die zich manifesteert door de pandemie en de maatschappelijke verschuivingen. De trend leek zijn hoogtepunt te bereiken in de zomer van 2022, maar de aanstaande release van de film, die gepland staat voor 19 juli 2023, heeft de interesse weer aangewakkerd, zowel op de catwalk als in de winkels.

Michael Kors SS20

Voor SS20 presenteerde Michael Kors een collectie van Amerikaanse sportkleding. Look 76 was een driedelig ensemble dat bestond uit een bh-top, tapshorts en een blazer met één knoop, allemaal in rood-witte geruite ruit. Het accessoire bestond uit witte plateausandalen en een rieten tas.

Moschino SS21 - ontwerper: Jeremy Scott

Jeremy Scott presenteerde 40 looks op poppen. Nu het grootste deel van de wereld nog steeds thuiswerkt en joggingbroeken draagt, stelde Scott zich een post-pandemische wereld voor waarin vrouwen zich weer graag opdoffen. Looks 19,21 en 39 waren Haute Couture-achtige outfits die Barbie zelf wellicht zou dragen.

Brandon Maxwell SS22

Maxwell wordt omschreven als ‘printschuw’, maar werd duidelijk beïnvloed door de Barbiecore-trend toen hij zijn lentecollectie 22 presenteerde. De collectie zat boordevol felle kleuren, glanzende materialen en uitnodigende prints en patronen. Look 34 bestond uit een nylon windjack en een korte broek met trekkoord over een bodysuit; allemaal uitgevoerd in een lichtblauw en wit geruit ruitje.

MSGM SS22 - ontwerper: Massimo Giorgetti

Massimo Giorgetti lijkt de Barbie-esthetiek vaak te omarmen met zure kleurenpaletten en levendige prints, zij het misschien onbewust. Zijn lentecollectie 22 vormde daarop geen uitzondering. Metteen out of the box: look 1 bestond uit een neongroen met wit geruite bodysuit onder een wikkelrokje in een oversized warmroze en witte ruit. De accessoires waren neongroene slippers en een geruite minitas.

Valentino FW22 - ontwerper: Pierpaolo Piccioli

Pierpaolo Piccioli koos voor een extreme kleurenstrategie voor Valentino’s herfst prêt-à-porter. De eerste 40 looks waren van top tot teen uitgevoerd in hot pink. Velen van hen waren pure Barbiecore. Look 38 was een bijpassend hot pink jasje van geborduurd satijn, afgewerkt met hot pink handschoenen, panty’s, plateaulaarzen en een minitasje.

Elie Saab SS23

Voor lente 23 presenteerde de Libanese ontwerper een frisse collectie vol helderwitte eyelet jurken, ombre perzikkleurige en witte kledingstukken en, bijvoorbeeld, een neongroene look van top tot teen. Look 15 bestond uit een zijden georgette doorknoopshit met lange mouwen, tapshort, bh en sjaal. Een schoudertas en sandalen werden in dezelfde kleur getoond.

Paul & Joe SS23 - ontwerper: Sophie Mechaly

De voorjaarscollectie 23 van ontwerper Sophie Mechaly is geïnspireerd op het idee van de ‘geheime tuin’ en de verbeelding van Lewis Carroll. Look 5 bestond uit een blauw-witte geruite overall, met daaronder een gebloemde blouse met lange mouwen eronder en een bijpassende ‘kerchief’. Een roze lakschoentje maakte het geheel af.

Versace pre-fall 23

Donatella Versace werkte samen met popster Dua Lipa om een ‘see now, wear now’ collectie voor herst 23 op het Cannes Film Festival te presenteren. Dua Lipa’s rol in de aankomende Barbie-film wordt zeker verwacht en er was een ‘Barbiecore’-invloed op de show. Look 5 bestond uit een oversized roze blazer, bijpassende korte shorts en een roze bh met lovertjes. Het ensemble was afgewerkt met roze metallic cowboylaarzen en schoudertas, een gouden lichaamketting, twee gouden kettingen en oorbellen.

Chanel resort 24

Look 17 was een top met één schouder in een meerkleurige print en een blauwe metallic mesh minirok met vlinderdetails. Accessoires waren een pilotenzonnebril, een tas van mesh, een kettingriem, armbanden en sandalen in Griekse stijl.

Virginie Viard presenteerde de Chanel collectie voor resort 24 in Los Angeles. Op de eerste rij stonden onder andere Kristen Stewart, Riley Keough, Issa Rae, Marion Cotillard en Margot Robbie, ster van de aankomende Barbie film. De ontwerper beweerde inspiratie te hebben gehaald uit de Venice Beach promenade, de speeltuin van de originele Barbie en Ken personages. Look 20 was echt Barbiecore: een cropped gebreid jack met bijpassende cropped top en korte shorts, allemaal in pastelroze en gele strepen. De accessoires waren roze armbanden en oorbellen, een crossbody minitasje, bedelkettingen en parelkleurige puntschoenen met grote zwarte strikken.

Barbiecore in de winkel

Verschillende winkelketens, waaronder Gap en Kendra Scott, hebben momenteel samenwerkingen met Barbie en Mattel. Barbie The Movie x Bloomingdale's' is een ander voorbeeld. Jurken en accessoires in deze collectie voor vrouwen en meisjes zijn uitgevoerd in roze en blauw.

