Van runway tot retail: ‘Tomato girl summer’

Sinds Megan Thee Stallion in 2019 over 'Hot Girl Summer' zong, worden we overspoeld met nichetrends die geïnspireerd zijn op de zin. Volgens de huidige TikTok-video's en reels is de zomer van 2023 het seizoen van de 'Tomato Girl'.

Wat is de 'Tomato Girl Summer' trend?

In tegenstelling tot 'Coastal Cowgirl' of 'Barbiecore' heeft 'Tomato Girl' meer een vibe dan specifieke outfits. Het wordt omschreven als "ambitieuze Italiaanse vrijetijds-chique". Een 'Tomato Girl' draagt misschien veel linnen, draagt rieten tassen vol vers fruit en groenten, drinkt Aperol spritzes en droomt van een vakantie aan de Amalfikust. Populaire TikTok-video's over deze esthetiek bevatten beelden van weelderige wijngaarden, luchtige kleding, geplaveide straten en uitzichten op de kust.

Een trend ontleden

Dolce & Gabbana

Vele seizoenen voordat het een naam had, presenteerden Domenico Dolce en Stefano Gabbana de typische 'Tomato Girl' trend. Verschillende iconische Italiaanse vrouwen liepen over de catwalk voor SS19, waaronder Monica Bellucci, Carla Bruni en Isabella Rossellini. Andere modellen in de show droegen ontwerpen met prints die speelden met elementen uit het Italiaanse leven.

Look 1

Monica Bellucci in Dolce & Gabbana ss19 Credits: Courtesy/Dolce & Gabbana ss19

Model en actrice Monica Bellucci opende de show met een gedrapeerde bodycon jurk in zwart met witte oversized stippen.

Look 87

Dolce & Gabbana ss19: Look 87 Credits: Courtesy/ Dolce & Gabbana ss19

Een frisse witte jurk met pofmouwen, een zoom van eyelet en rode klaproosjes onder een wit korset met kant en bijpassende print.

Look 89

Dolce & Gabbana ss19: Look 89 Credits: Courtesy, Dolce & Gabbana ss19

Een halflange bodycon jurk met een grote print van tomatenblikken met een 'D&G' merklabel.

Carolina Herrera

Sinds Wes Gordon de teugels overnam bij Carolina Herrera, heeft hij veel resort looks met een Europese flair afgeleverd. Hier zijn enkele hoogtepunten:

Resort 23

Look 1

Carolina Herrera resort 23: look 1 Credits: Carolina Herrera resort 23/Launchmetrics Spotlight

Een halflange jurk met split aan de voorkant, off-the-shoulder met een grote kersenprint in crème en rood.

Resort 24

Look 23